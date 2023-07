Teure Ausrüstung ist oft unnötig Was Wanderer wirklich brauchen

Als Enrico Wolff am vergangenen Freitag vom ersten Stock seines Ladens steht, blickt er herunter auf eine Art Wimmelbild: Viele Menschen, die von einem Regal zum anderen laufen, Schuhe anprobieren, Zelte in die Hand nehmen, Getränkeflaschen inspizieren oder mit Stöcken hantieren. Wolff, 44 Jahre alt, ist einer der Geschäftsführer des Outdoorladens Camp 4 in der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte und mit seinen Kollegen in der glücklichen Lage, dass seine Branche boomt. Seit vielen Jahren schon, aber seit Corona noch viel mehr.