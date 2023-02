Tsnunami und Bonk Backflip So waghalsig sind die Sprünge bei der Night of the Jumps

Im Freestyle Motorsport gibt es mindestens 300 Bezeichnungen für Tricks. Das liegt daran, dass die Person, die sich den Trick ausgedacht hat, ihm auch einen Namen geben darf. Einige davon werden am kommenden Wochenende in der Mercedes-Benz-Arena zu sehen sein. Bei der Night of the Jumps, die seit drei Jahren erstmals wieder in Berlin stattfindet, treten am Freitag und Samstag drei Mannschaften aus Tschechien, Deutschland und Spanien gegeneinander an. „Die Fahrer fliegen in ungefähr 15 Metern Höhe durch die Arena“, sagt Pressesprecher Oliver Franke, „dabei machen sie absolut krasse Tricks, die noch verrückter sind als ihre Namen.“

