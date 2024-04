Tuchel, Mannschaft, Mia-san-mia Fünf Gründe für den Niedergang des FC Bayern München

Die Bayern stolpern in dieser Saison von einem Tiefpunkt zum nächsten. Pokalaus in Runde 2 beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2), ein 1:5 in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Dazu peinliche Auftritte zu Hause gegen Werder Bremen (0:1) und beim VfL Bochum (2:3).

Danach wird entschieden, die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Tuchel nach der Saison zu beenden. Der gewünschte Effekt bleibt jedoch aus, die Münchner verlieren das Topspiel bei Bayer Leverkusen 0:3 und immer dann, wenn man denkt, sie raufen sich doch noch einmal zusammen, folgen die nächsten Enttäuschungen.

Gegen Dortmund setzt es die erste Bundesliga-Niederlage im eigenen Stadion seit zehn Jahren (0:2), direkt darauf folgt ein 2:3 beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim nach 2:0-Pausenführung. Es ist die fünfte Niederlage in der Rückrunde – nur drei Teams in der Bundesliga haben in diesem Zeitraum häufiger verloren.

Danach versucht der neue Vorstand Sport Max Eberl, die Lage zu entschärfen und spricht Tuchel eine vorläufige Jobgarantie aus. Wohlwissend, dass es vor dem wichtigen Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal schon genug Unruhe im Klub gibt. Dabei schwingt die Hoffnung mit, dass die Mannschaft sich mit Blick auf die letzte verbliebene Titelchance in dieser Spielzeit noch einmal zur Höchstform aufraffen kann.

Dass die Bayern eine für ihre Verhältnisse desolate Saison spielen, hat viele Gründe. Eine Analyse.

Der Trainer

Thomas Tuchel kam vor rund einem Jahr für Julian Nagelsmann, der nach einer Niederlage in Leverkusen gehen musste. In der Tabelle standen die Bayern damals einen Punkt hinter Borussia Dortmund auf Platz zwei, auch im DFB-Pokal und in der Champions League waren sie noch vertreten. Tuchel startete mit einem Sieg gegen den BVB in die Liga, führte die Bayern zurück an die Spitze. Es folgten allerdings das Aus im Pokal und in der Champions League. In der Bundesliga reichte es zum Titel, allerdings nur, weil die Dortmunder am letzten Spieltag Nerven zeigten.

Thomas Tuchel versucht Dinge zu erklären, die er nicht erklären kann. © Imago/Sportfoto Rudel

In der neuen Saison sollte alles besser werden. Die Bayern bekamen ihren Wunschspieler Harry Kane, allerdings mahnte Tuchel immer wieder, dass der Kader insgesamt zu dünn aufgestellt sei. Verletzungen bestätigten ihn, die Bayern rüsteten nach, all das brachte aber nicht die gewünschte Stabilität.

Licht und Schatten wechselten sich in steter Regelmäßigkeit ab. Die Bayern schossen sieben Tore gegen Bochum, acht gegen Darmstadt und Mainz, blieben aber häufig offensiv erstaunlich harmlos. Dazu schaffte es Tuchel über die gesamte Saison nicht, die Defensive zu stabilisieren. Hier erwies sich die von ihm monierte Kaderzusammenstellung tatsächlich als Hauptschwachstelle im Team. In der Rückrunde wurde dies noch augenscheinlicher, nur ein einziges Mal spielte Tuchels Team 2024 in der Liga zu null.

Tuchel selbst wirkte zwischen all den Leistungsschwankungen dünnhäutig und wenig souverän. Er legte sich mit dem Fernsehsender Sky und deren Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus an. Zudem überraschte er immer wieder mit öffentlicher Kritik an seinen Spielern, das Verhältnis zur Mannschaft scheint völlig zerrüttet. Der schon früh in der Saison geäußerte Verdacht, Tuchel hätte die Kabine verloren, scheint sich im Nachhinein bewahrheitet zu haben. Seinen Tiefpunkt erlebte der Trainer beim 0:3 in Leverkusen, als er von Xabi Alonso nach allen Regeln der Taktikkunst ausgecoacht wurde.

Die Mannschaft

Die aktuelle Bayern-Mannschaft ist ein Team im Umbruch. Es gibt die verdienten Helden Manuel Neuer und Thomas Müller, langjährige Säulen wie Joshua Kimmich oder Leon Goretzka, Schönspieler wie Leroy Sané oder Serge Gnabry, den besten Mittelstürmer der Liga in Harry Kane und jede Menge Mitläufer. Die Bayern aus dem Jahr 2024 sind nur noch bedingt mit denen von 2022 oder früher zu vergleichen. Schon im Vorjahr war der Niedergang zu erahnen, die Bosse haben es versäumt, in allen Mannschaftsteilen nachzubessern. Der Fokus lag zu sehr auf der vakanten Mittelstürmerposition.

Nur auf Harry Kane ist Verlass. 32 Tore hat er bisher in 28 Spielen erzielt. Aber Meister wird er auch diesmal wieder nicht. © dpa/Tom Weller

Dazu haben die Bayern in dieser Saison mit Verletzungen zu kämpfen. Manuel Neuer musste nach seinem Skiunfall erst wieder seinen Rhythmus finden und fällt aktuell erneut aus. Serge Gnabry fehlte über Wochen, auch Leroy Sané musste zuletzt ersetzt werden. Der im Winter für die rechte Abwehrseite nachverpflichtete Sacha Boey war bisher fast gar kein Faktor, auf der linken defensiven Position musste auch Raphael Guerreiro immer wieder passen. So kam einzig Harry Kane in allen 28 Bundesligaspielen zum Einsatz.

Mit am erstaunlichsten ist die Lethargie, die die Mannschaft immer wieder erfasst. Auf Auftritte voller Spielfreude folgten unerklärliche Leistungseinbrüche wie die in Bochum. Teilweise passierte das den Bayern sogar innerhalb eines Spiels, wie nun in Heidenheim. Das alles ist in vielen Fällen immer noch gut genug für die meisten Gegner, doch offensichtlich ist, dass selbst Teams aus dem Mittelfeld inzwischen die Schwächen der Bayern erkannt haben und auch mutig genug sind, sie entsprechend offensiv auszunutzen.

Die Führungsetage

Was für die Mannschaft gilt, trifft auch auf die Führungsetage zu. Es sind Zeiten des Umbruchs in der sportlichen Leitung. Nach der Demission von Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn am Ende der vergangenen Saison, übernahm am 1. September Christoph Freund als Sportdirektor. Kürzlich folgte mit Max Eberl ein neuer Vorstand Sport, dafür muss mit Marco Neppe der langjährige Technische Direktor seinen Hut nehmen.

Es wirkt ein bisschen wie ein Schritt zurück nach vorn. Denn Freund arbeitet derzeit offenbar an einer Rückkehr von Julian Nagelsmann als Cheftrainer der Bayern. Der war im vergangenen März entlassen worden, im Verein gilt das längst als Fehler, den man korrigieren möchte. Den Segen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß hätte eine solche Rückholaktion auch, Freund und Eberl dürften nun daran gemessen werden, ob ihnen das gelingt und wie eine Alternative aussehen könnte, falls Nagelsmann als Bundestrainer weitermachen will.

Auf Max Eberl wartet bei den Bayern noch viel Arbeit, zunächst mal wird ein neuer Trainer gesucht. © dpa/Tom Weller

Nächste Aufgabe der sportlichen Führung wird sein, wieder Ruhe in den Klub zu bringen. Mit Freund und Eberl hat man zumindest zwei Verantwortliche an den entsprechenden Schalthebeln, die nicht dafür bekannt sind, in Aktionismus zu verfallen. Allerdings ist das Handeln beim FC Bayern auch immer von der gesamten sportlichen Situation abhängig. Eine titellose Saison, die aktuell droht, darf keinesfalls zum Dauerzustand werden.

Bayer Leverkusen

Im Vorjahr hatten die Bayern 59 Punkte nach 28 Spieltagen und lagen damit zwei Punkte vor Borussia Dortmund an der Tabellenspitze. In diesem Jahr ist es sogar ein Zähler mehr, der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen beträgt aber unglaubliche 16 Punkte. Die Bayern würden mit der aktuellen Ausbeute in beinahe jeder Saison noch Titelchancen haben, in dieser aber ist mit Leverkusen eine Mannschaft allen anderen um Längen voraus.

Die Bayern waren im Hinspiel zu Hause gegen Leverkusen zu einem frühen Zeitpunkt der Saison drauf und dran, Bayer 04 zu bezwingen. Ein strittiger Elfmeter kurz vor Schluss rettete Leverkusen noch ein 2:2. Die Leistung damals war für die Werkself ermutigend, sie hatten im Stile einer Spitzenmannschaft dem Gegner noch einen Punkt geklaut. Woche für Woche baute die Mannschaft mehr Selbstvertrauen auf und leistete sich kaum Ausrutscher. Und als es im Spitzenspiel im Februar darauf ankam, zeigte das Team eine taktische Meisterleistung.

Lange Zeit waren die Münchner dennoch in Schlagdistanz, das zeigt, dass die Saison über weite Strecken so schlecht doch nicht war. In den vergangenen Wochen brach dann aber nicht Bayer 04, sondern der FC Bayern ein. Am Ende wird so die beste Mannschaft mit dem besten Trainer in dieser Saison überlegen den Titel holen.

Das Mia-san-Mia ist weg

Der FC Bayern war lange Zeit ein Klub, in dem die Ansprüche zwar hoch waren, das Betriebsklima aber dennoch als familiär galt. Das wurde auch von Spielern aus dem Ausland immer wieder betont. Ein Franck Ribéry beispielsweise, der in seiner Heimat Frankreich als enfant terrible galt, fühlte sich in München verehrt und geliebt. Was nicht zuletzt damit zusammenhing, dass die Vereinsführung immer hinter ihm stand.

Daraus ergab sich fast automatisch, auf dem Platz alles für den Klub zu geben und mit den Erfolgen kam die Selbstverständlichkeit, zumindest die nationale Konkurrenz immer dann in ihre Schranken zu verweisen, wenn diese aufmüpfig zu werden drohte. Doch spätestens mit der Entlassung von Julian Nagelsmann ging es auch beim FC Bayern mehr rau denn herzlich zu.

Dabei war die kurze Amtszeit von Nagelsmann nur die Fortsetzung eines wenig ruhmreichen Trends. Denn seit dem Abschied von Pep Guardiola 2016 gab es in acht Jahren sieben verschiedene Trainer. Mit den vielen Wechseln auf der Bank einherging auch ein schleichender Identitätsverlust im Personal des gesamten Vereins. Und so machte das jüngste 2:3 von Heidenheim nur noch einmal deutlich, woran es den Bayern aktuell vielleicht am meisten fehlt: der Überzeugung – nach außen genauso wie nach innen.