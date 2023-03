Umbruch im DFB-Team Das sind die neuen Spieler in Hansi Flicks Mannschaft

Florian Wirtz war der Erste, am 2. September 2021 im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein, eingewechselt in der 82. Minute für Joshua Kimmich. Niclas Füllkrug ist der vorerst Letzte. Im Test gegen den Oman, unmittelbar vor der WM in Katar, ist der Bremer erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen. Er war der bisher neunte Spieler, dem Bundestrainer Hansi Flick zu seinem Länderspieldebüt verholfen hat.

In den nächsten Tagen werden einige Debütanten hinzukommen. In Flicks 23-Mann-Kader für die Länderspiele gegen Peru (25. März in Mainz) und Belgien (28. März in Köln) stehen sechs Spieler, die bisher noch nicht für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen sind. Alle sechs sollen ihr Debüt feiern. „Das ist unser Plan“, sagt Flick. „Wir sind neugierig auf das, was wir sehen werden.“

Wer aber sind die Neuen? Und was ist von ihnen zu erwarten?

Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mit 27 Jahren passt Wolf nicht ganz ins Beuteschema des Bundestrainers. Nur Niclas Füllkrug (29 Jahre) war von Flicks bisherigen Debütanten noch ein bisschen älter als der Dortmunder. Dass es für Wolf in fortgeschrittenem Alter doch noch für eine Berufung in die Nationalmannschaft gereicht hat, hängt nicht zuletzt mit der erfreulichen Performance von Borussia Dortmund in der Bundesliga zusammen.

Mit 27 Jahren passt Marius Wolf (r.) eigentlich nicht ins Beuteschema von Hansi Flick. © dpa/Arne Dedert

Wobei: Vielleicht hängt die Tabellenführung der Dortmunder ja auch mit der erfreulichen Performance von Marius Wolf zusammen, der sich, obwohl eigentlich gelernter Außenstürmer, seit Anfang des Jahres beim BVB als rechter Außenverteidiger festgespielt hat. „Er hat Spaß und bringt sehr viel Selbstvertrauen auf den Platz“, sagt Flick.

Gute Anlagen sind bei Wolf, der in der Saison 2019/20 an Hertha BSC ausgeliehen war, schon länger erkennbar „Wenn Marius Wolf kein Nationalspieler wird, dann höre ich auf“, hat Kevin-Prince Boateng vor fünf Jahren gesagt, als beide noch für Eintracht Frankfurt spielten. Jetzt wird seine Prophezeiung wahr. Und vielleicht ist es ja auch für Hertha BSC eine ganz gute Nachricht: dass Boateng nun am Ende der Saison beruhigt seine Karriere beenden kann und nicht endlos weiterspielen muss.

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart)

Nicht gut genug für den Tabellenletzten der Bundesliga – aber für die Nationalmannschaft reicht’s? Josha Vagnoman ist vermutlich die streitbarste Personalie im aktuellen Kader von Bundestrainer Flick. Seit Anfang September stand der 22-Jährige beim VfB Stuttgart nur einmal in der Startelf. Weil er zum einen lange verletzt war und weil zum anderen Trainer Bruno Labbadia die Position des rechten Außenverteidigers derzeit lieber mit Waldemar Anton besetzt, einem gelernten Innenverteidiger.

In der Nationalmannschaft sind auf der Position des Außenverteidigers andere Fähigkeiten gefragt. Genau das macht Vagnoman für Flick interessant, der als Konsequenz aus der verunglückten WM in Katar mit seinem Trainerteam Profile für die unterschiedlichen Positionen erstellt hat, für die nun mögliche Kandidaten gesucht und getestet werden sollen. Der gebürtige Hamburger Vagnoman, im Sommer vom Zweitligisten HSV nach Stuttgart gewechselt, ist einer von ihnen.

Er hat einen guten Impuls, in die Offensive zu starten. Antonio di Salvo, Trainer der deutschen U21, über Josha Vagnoman

„Er interpretiert die Rolle sehr mutig, sehr offensiv“, sagt Antonio di Salvo, der Trainer der deutschen U-21-Nationalmannschaft, mit der Vagnoman im Sommer 2021, noch als jüngerer Jahrgang, den EM-Titel gewonnen hat. „Er hat einen guten Impuls, in die Offensive zu starten.“ Dass Vagnoman auch in der Nationalmannschaft gleich richtig durchstartet, wäre trotzdem eine Überraschung.

Malik Thiaw (AC Mailand)

Malik Thiaw hat ein bisschen gebraucht, bis er sich in seiner neuen Umgebung zurechtgefunden hat. Im Sommer ist er für sieben Millionen Euro von seinem Ausbildungsverein Schalke 04 zum AC Mailand in die Serie A gewechselt, doch in den ersten Monaten hat der 21-Jährige für seinen neuen Klub so gut wie keine Rolle gespielt. Bis Ende Januar kam er nur viermal für Milan zum Einsatz, stand dabei gerade 124 Minuten auf dem Platz.

Inzwischen aber ist alles anders: Malik Thiaw verzückt das Land, in dem Innenverteidiger geliebt und geschätzt werden wie in keinem anderen. Nach seinem Debüt in der Champions League, bei Milans 1:0-Erfolg gegen Tottenham Anfang Februar, schrieb die „Gazzetta dello Sport“ über ihn: „Das San Siro hat eine neue Legende, und die kommt aus Deutschland.“

Das Mailänder Derby war der Wendepunkt für Malik Thiaw (l., hier im Zweikampf mit Inters Romelu Lukaku). © Imago/HochZwei

Von Harry Kane, dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft, war im Achtelfinal-Hinspiel wenig zu sehen. Und weil Milan auch im Rückspiel in London keinen Gegentreffer kassierte (0:0), steht Thiaw, der noch vor einem Jahr mit Schalke in der Zweiten Liga spielte, jetzt im Viertelfinale der Champions League.

Seit seiner Einwechslung im Mailänder Derby Anfang Februar ist der in Düsseldorf geborene Sohn einer Finnin und eines Senegelasen in allen sieben Pflichtspielen zum Einsatz gekommen, zuletzt sogar sechsmal über die volle Distanz. „Man sieht jetzt, welches Potenzial er besitzt“, sagt U-21-Trainer di Salvo, der Thiaw Ende des vergangenen Jahres zum Kapitän seines Teams gemacht hat. „Er ist groß, sehr kopfballstark, gewinnt seine Zweikämpfe.“ Die Trainer in Mailand „sind sehr zufrieden mit ihm“.

Felix Nmecha (VfL Wolfsburg)

Als Felix Nmecha vorige Woche den Anruf von Hansi Flick und die Einladung zur A-Nationalmannschaft bekam, da war das „ein bisschen ein Schock für mich“. So jedenfalls hat es der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg erzählt.

Felix ist der zwei Jahre jüngere Bruder von Lukas Nmecha, der bereits sieben Länderspiele absolviert hat, derzeit aber wegen einer Knieverletzung nicht zur Verfügung steht. Doch anders als sein Bruder Lukas spielt Felix Nmecha nicht im Sturm, sondern im Mittelfeld.

Es war ein bisschen ein Schock für mich. Felix Nmecha über den Anruf von Hansi Flick

U-21-Nationaltrainer di Salvo charakterisiert den 22-Jährigen als „technisch sehr gut“, hebt vor allem seinen starken rechten Fuß lobend hervor. Nmecha könne im zentralen Mittelfeld sowohl Verbindungsspieler in die Offensive sein, aber auch der Defensive eine gute Stabilität geben.

Weil der gebürtige Hamburger in England aufgewachsen ist, hat er in der U 16, der U 18 und der U 19 für die englische Nationalmannschaft gespielt. Letztlich aber hat er sich, wie sein Bruder, für den Deutschen Fußball-Bund entschieden. „Das war sein Impuls, nachdem er in England wenig Möglichkeiten gesehen hat“, sagt di Salvo. „Wir sind froh, dass er bei uns ist.“

Kevin Schade (FC Brentford)

Die Vertragswerke im Profifußball sind in den vergangenen Jahren zu immer umfangreicheren Konstrukten mit allen möglichen Klauseln geworden. Auch Kevin Schade hatte einen besonderen Wunsch, als er Anfang des Jahres zum FC Brentford in die Premier League gewechselt ist. Er stellte die Bedingung, dass sein neuer Klub ein Kopfballpendel anschafft. „Weil Kopfballspiel und Sprungkraft zu meinen Stärken zählen und ich das weiter trainieren möchte“, wie Schade jetzt in einem Interview mit dem „Kicker“ erzählt hat.

Der junge Mann, der vor 21 Jahren in Potsdam geboren wurde, hat offenbar klare Vorstellungen vom Lauf seiner Karriere. Bereits mit zwölf wechselte er vom SV Babelsberg ins Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus. In diesem Winter nun zog er vom SC Freiburg, wo er es aus der Jugend zu den Profis geschafft hat, weiter nach Brentford.

Der FC Brentford muss für Kevin Schade eine Ablöse von 25 Millionen Euro an den SC Freiburg überweisen. © imago/Beautiful Sports/Gawlik

Dort, so glaubt Schade, bekomme er mehr Spiel- und Trainingszeit, die seiner persönlichen Entwicklung förderlich sei. Bisher stand er bei seinen acht Einsätzen für Brentford allerdings erst einmal in der Startelf.

Neben Kopfballspiel und Sprungkraft ist vor allem Schnelligkeit die hervorstechende Eigenschaft des Offensivspielers, für den Brentford am Ende dieser Saison eine Ablöse von 25 Millionen Euro bezahlen muss. In seiner Freiburger Zeit wurde Schade einmal mit einer Endgeschwindigkeit von 36,37 Kilometern pro Stunde auf dem Fußballplatz geblitzt.

Auch deshalb hat er oft auf der Außenbahn gespielt. Laut Antonio di Salvo ist er aber auch für die Rolle des Mittelstürmers geeignet. „Er ist jemand, der das Tor treffen kann und wird“, sagt der Trainer der U 21. In fünf Einsätzen für di Salvos Team ist Kevin Schade das immerhin viermal gelungen.

Mergim Berisha (FC Augsburg)

Was für den FC Augsburg im Ganzen gilt, das gilt für dessen Stürmer Mergim Berisha im Besonderen: Er ist ein ausgewiesener Bayern-Schreck.

Die Augsburger haben es zuletzt ja häufiger geschafft, den Rekordmeister ein wenig zu ärgern. So wie auch Mergim Berisha: Viermal ist er in seiner Karriere auf die Münchner getroffen, dabei sind ihm gleich fünf Tore gelungen. Mehr Tore als Spiele gegen die Bayern, das kann kein anderer aktueller Bundesligaspieler von sich behaupten.

Er weiß, wo das Tor steht, und kann sich mit seiner Wucht auch gegen international erfahrene Spieler durchsetzen. Augsburgs Sportchef Stefan Reuter über Mergim Berisha

Überhaupt sind Berishas Werte glänzend. In dieser Saison, seiner ersten in der Bundesliga, hat er bereits acht Tore erzielt und vier vorbereitet. Und es sind nicht irgendwelche Tore. Der 24-Jährige hat sechsmal das 1:0 für Augsburg erzielt. „Er ist auf jeden Fall eine gute Alternative für Hansi“, sagt Antonio di Salvo über den U-21-Europameister von 2021.

Beim Titelgewinn mit den DFB-Junioren stand Berisha, gebürtiger Berchtesgadener, noch bei RB Salzburg unter Vertrag. Von dort wechselte er zu Fenerbahce Istanbul, ehe er sich zu Saisonbeginn auf Leihbasis dem FC Augsburg anschloss. Für vier Millionen Euro kann der Klub Berisha im Sommer fest verpflichten. Derzeit spricht alles dafür, dass der FCA von dieser Option Gebrauch machen wird.

Berisha könnte der erste Augsburger Nationalspieler seit André Hahn (ein Länderspiel 2014) werden. Die Nominierung habe er sich „absolut verdient“, findet Augsburgs Sportchef Stefan Reuter. „Er weiß, wo das Tor steht, und kann sich mit seiner Wucht auch gegen international erfahrene Spieler durchsetzen.“ Gegen die international erfahrenen Spieler der Bayern hat er das schließlich schon bewiesen. Und zwar nicht nur einmal.

