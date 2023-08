Union-Neuzugang Brenden Aaronson im Interview „Ich kann gerne eine Führungsrolle einnehmen“

Brenden Aaronson, vor zwei Jahren spielten Sie noch in Österreich bei Red Bull Salzburg. Sie sprechen also schon fließend Deutsch, oder?

Ehrlich gesagt, kommt es eher langsam zurück. Ich versuche gerade, möglichst viel Deutsch mit den Mitarbeitern und den Spielern hier bei Union zu sprechen. Aber alle sind hier so nett, und sie sprechen alle Englisch mit mir. Ich sage ja immer: lieber auf Deutsch! Aber natürlich gibt es noch eine Sprachbarriere. Ich will mehr lernen und irgendwann fließend Deutsch sprechen. Ich glaube, ich werde auch bald wieder mit dem Unterricht beginnen.