USA muss zittern, England gewinnt deutlich Favoriten lösen bei der Weltmeisterschaft die Achtelfinal-Tickets

Die Turnier-Mitfavoriten England, Dänemark, Niederlande und USA sind bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland am Dienstag ins Achtelfinale eingezogen. Während England (6:1 gegen China) und Niederlande (7:0 gegen Vietnam) ihre Aufgaben locker lösten, mussten die US-Spielerinnen beim 0:0 gegen Portugal bis zum Schluss zittern. Dänemark reichte ein schmuckloses 2:0 gegen Haiti.

In Gruppe D musste der Pfosten das spielerisch enttäuschende US-Team in der Nachspielzeit retten. Bei einer Niederlage gegen Portugal vor 40.958 Fans in Auckland wäre der viermalige Weltmeister bereits direkt nach der Vorrunde ausgeschieden - erstmals in seiner so glorreichen WM-Historie.

„Natürlich wollen wir gut spielen und viele Tore schießen, aber das haben wir nicht geschafft. Wir wissen, dass wir es besser machen können und müssen“, sagte die eingewechselte Megan Rapinoe. Im Achtelfinale droht den in Gruppe E auf Platz zwei gelandeten US-Amerikanerinnen nun Schweden, das in Gruppe G nur noch theoretisch vom ersten Platz verdrängt werden kann. Die Skandinavierinnen brachten dem US-Team 2011 die bislang letzte WM-Niederlage bei.

In Dunedin sahen 8215 Zuschauer den höchsten WM-Sieg in der Geschichte der Niederländerinnen. Die teils schönen Tore gegen Vietnam erzielten Lieke Martens (8. Minute), Katja Snoeijs (11.), Esmee Brugts (18./57.), Jill Roord (23./83.) und Danielle van de Donk (45.). „Natürlich hilft es, wenn man in seiner Gruppe Erster wird. Und natürlich hilft es, wenn man 7:0 gewinnt“, sagte Oranje-Cheftrainer Andries Jonker, dessen Team im Tableau die USA hinter sich ließ.

In Gruppe D wiederholte England sein Rekordergebnis. Bei der WM 2007 gelang den Lionesses ein 6:1 gegen Argentinien, am Dienstag vor 13 497 Fans in Adelaide schickte der Europameister mit dem gleichen Ergebnis China auf die Heimreise. Alessia Russo (4.), Lauren Hemp (26.), Lauren James (41./66.), Chloe Kelly (77.) und Rachel Daly (84.) trafen. Für China erzielte Wang Shuang per Handelfmeter (57.) das zwischenzeitliche 1:3. In der Runde der letzten 16 Teams trifft England als Gruppensieger am Montag auf Nigeria (09.30 MESZ).

Auf Platz zwei in der England-Gruppe landete Dänemark. Vor 17 897 Fans in Perth erzielten die neue Bayern-Spielerin Pernille Harder (21.) und Sanne Troelsgaard (90.+10) die Tore für matte Däninnen. Wirkliche Chancen auf einen Sieg, durch den Haiti in der Tabelle an Dänemark vorbeigezogen wäre, besaß der Außenseiter aber nicht. Die Skandinavierinnen müssen im Achtelfinale am kommenden Montag gegen Gastgeber Australien ran (12.30 Uhr MESZ). (dpa)