Es dauerte und dauerte. Mark Fotheringham, der Trainer für ein Spiel, wartete und wartete. Nahezu reglos stand er da, ganz vorne in der Ecke seiner Coachingzone. Als der Schiedsrichter dann mit den Fingern ein Rechteck in die Luft malte, reckte Fotheringham seinen Arm senkrecht in die Höhe, stand da wie das Denkmal eines kommunistischen Kämpfers. Um ihn herum brach in diesem Moment der Wahnsinn los.

Hertha BSC führte 1:0 gegen die TSG Hoffenheim, durch ein Tor von Niklas Stark, das erst auf Intervention des Videoassistenten gegeben wurde. Die Dinge entwickelten sich also tatsächlich in die Richtung, die sie sich beim Berliner Fußball- Bundesligisten nach dem Trainerwechsel vor einer Woche erhofft hatten – auch wenn der neue Chef Felix Magath wegen seiner Coronainfektion gar nicht auf der Bank Platz nehmen konnte, sondern von seinem Assistenten vertreten wurde.

Auch der, Mark Fotheringham, brauchte seinen Platz eigentlich gar nicht. Der Schotte stand die ganze Zeit an der Seitenlinie, dirigierte, wenn es etwas zu dirigieren gab, wirkte aber alles in allem nicht allzu aufgedreht. Dazu bestand auch kein Grund. Gemessen an der komplizierten Gesamtsituation legte Hertha gegen Hoffenheim einen durchaus reifen Auftritt hin - und feierte am Ende einen ebenso wichtigen wie verdienten Erfolg im Kampf gegen den Abstieg.

Die Berliner setzten sich mit 3:0 (1:0) gegen die TSG durch. Es war nicht nur der erste Sieg nach fünf Niederlagen hintereinander, es war auch der erste im gesamten Jahr 2022. Vom vorletzten Platz der Tabelle verbesserte sich Hertha dadurch zumindest schon mal wieder auf den Relegationsrang.

Schwolow kehrte ins Tor zurück

Im Vergleich zum letzten Spiel unter Tayfun Korkut vor einer Woche nahm Herthas neues Trainerteam Magath/Fotheringham vier Änderungen vor. Alexander Schwolow kehrte ins Tor zurück, neu im Team waren außerdem Kapitän Dedryck Boyata sowie Marco Richter und Suat Serdar. Stevan Jovetic fehlte erneut, Vladimir Darida stand wegen einer Coronavirus-Infektion nicht zur Verfügung.

Die Aufstellung mit drei Innenverteidigern ließ erneut auf eine Dreier- respektive Fünferkette schließen. Doch Stark spielte als einziger Sechser in einem 4-1-4-1-System. In dieser Grundordnung ging Hertha die Sache mit frischem Mut an. Die Mannschaft begann forsch, stand hoch und attackierte entschlossen. Die letzte Reihe formierte sich dort, wo Hertha in früheren Zeiten den Gegner erst attackiert hat: an der Mittellinie.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auf diese Weise nahm die Mannschaft nicht nur das Publikum mit, das jeden Ballgewinn mit Verve feierte, sie löste auch bei den Hoffenheimern eine Menge Stress aus. So wie nach sieben Minuten, als Jacob Brunn Larsen ein Rückpass spektakulär misslang. Marco Richter ersprintete sich den Ball. Sein Schuss aus verheißungsvoller Position ging allerdings recht deutlich am Tor vorbei.

Vom vorletzten Platz der Tabelle verbesserte sich Hertha auf den Relegationsrang. Foto: dpa/ Sören Stache

Mitte der ersten Hälfte kamen die ersatzgeschwächten Gäste besser ins Spiel. Sie hatten nun meistens den Ball. Hertha zog sich weiter zurück, geriet mehr und mehr in eine Abwehrhaltung, ließ defensiv allerdings nicht allzu viel zu. Die größte Chance hatte Bruun Larsen, der einen Diagonalpass von Kevin Akpoguma perfekt aus der Luft annahm, nur noch Torhüter Alexander Schwolow vor sich hatte, den Ball aber über die Latte setzte.

Dass Hertha knapp fünf Minuten vor der Pause durch Starks Kopfballtreffer nach einem Freistoß von Marvin Plattenhardt in Führung ging, kam fast ein bisschen überraschend. Die Hoffenheimer schienen die Angelegenheit mit mehr als 70 Prozent Ballbesitz einigermaßen unter Kontrolle zu haben. Trotzdem war Herthas Auftritt deutlich konzentrierter als in den vergangenen Wochen.

[Mehr guten Sport aus lokaler Sicht finden Sie – wie auch Politik und Kultur – in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Hier kostenlos zu bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Vor 25.000 Zuschauer wehrte sich die Mannschaft auch nach der Pause mit großem Eifer und machte den Hoffenheimern mit ihren Mitteln das Leben schwer. Den Gästen, immerhin mit Ambitionen auf eine Teilnahme an der Champions League, fiel wenig ein.

Ein Freistoß von Nationalspieler David Raum gleich zu Beginn der zweiten Hälfte war für lange Zeit die einzige gefährliche Aktion der TSG. Als Anerkennung für die kollektive Arbeit seiner Mannschaft in der Defensive reckte Mark Fotheringham anerkennend den Daumen in die Höhe.

Mehr zum Thema Der Co-Trainer ersetzt den erkrankten Felix Magath Hertha BSC setzt auf Mark Fotheringham

Die Offensivbemühungen Herthas blieben in einem überschaubaren Rahmen, dafür entdeckte die Mannschaft ein wirkungsvolles Stilmittel neu für sich: Standardsituationen. Wie der Führungstreffer in der ersten Hälfte, so entsprangen auch die Tore zum 2:0 und zum 3:0 einem Freistoß von Marvin Plattenhardt. Beide Male wurde der Ball in die Mitte abgelegt, zunächst traf Ishak Belfodil, zehn Minuten später dann Lucas Tousart. „Was ist denn hier los!“, rief der Stadionsprecher. Gute Frage.