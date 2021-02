Für die Basketballer von Alba Berlin ist es momentan eine sehr ungewohnte Zeit. Seit zweieinhalb Wochen musste das Team nicht mehr ins Ausland reisen, zuletzt spielten die Berliner sogar vier Mal gegen deutsche Mannschaften – und so geht es vorerst auch weiter. Am Dienstag (20.30 Uhr, Magentasport) ist Alba in der Bundesliga beim Überraschungsteam Crailsheim Merlins zu Gast. Danach folgen Spiele gegen Bayreuth und in Bamberg. Erst am 19. Februar geht es für das Aufeinandertreffen mit Fenerbahce Istanbul wieder international auf Reisen.

Momentan liegt der Fokus der Berliner aber nur auf Crailsheim und auch wenn der Name des Gegners im deutschen Basketball noch nicht sonderlich klangvoll ist, erwartet Alba ein echtes Verfolgerduell. Die Schwaben sind in der BBL Tabellenzweiter mit 14 Siegen aus 16 Spielen, Alba steht unmittelbar dahinter mit 13 Siegen aus 14 Spielen. „Crailsheim hat letztes Jahr schon eine Wahnsinnssaison gespielt und tut das dieses Jahr wieder“, sagte Albas Jonas Mattisseck der dpa.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräteherunterladen können]

Dass Crailsheim erneut so gut dasteht, ist ziemlich überraschend und vor allem dem glücklichen Händchen der sportlichen Leitung und der herausragenden Arbeit von Trainer Tuomas Iisalo zu verdanken. Vor der Saison mussten die Merlins nahezu das gesamte Vorjahresteam ziehen lassen, haben aber in kürzester Zeit und unter erschwerten Pandemie-Bedingungen erneut eine schlagkräftige Truppe aufgebaut. „Crailsheim ist ein starkes Team, das sehr gut gecoacht wird. Es ist ein klarer Spielstil von Coach Tuomas Iisalo zu erkennen und trotz des personellen Umbruchs hat er es geschafft, erneut ein Spitzenteam zu formen, das erfolgreichen Basketball spielt“, sagte Albas Assistenztrainer Israel Gonzalez.

Besonders der kanadische Point Guard Trae Bell-Haynes übertrifft alle Erwartungen und ist mit durchschnittlich 19,9 Punkten und 8,1 Assists ein Kandidat für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Liga. Auf Alba kommt am Dienstag eine schwere Aufgabe zu, denn gerade auf der Spielmacherposition sind die Berliner momentan dünn besetzt. Peyton Siva sowie Jayson Granger fehlen weiter verletzt und so wird auch am Dienstag viel von Maodo Lo und Mattisseck abhängen.