Vertrag für ein Jahr BR Volley verpflichten Wunschkandidat Timo Tammemaa

Die Berlin Volleys haben den Esten Timo Tammemaa verpflichtet. Der 31-Jährige unterschrieb beim deutschen Volleyball-Meister einen Einjahresvertrag, wie der Club am Donnerstag in einer Mitteilung mit der Überschrift „Wunschkandidat Tammemaa“ bekannt gab. Sie hätten ihn schon seit einigen Jahren auf dem Radar, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand: „Sowohl unser ehemaliger Trainer als auch unser neuer Headcoach haben bereits mit ihm zusammengearbeitet und sind von seinen Allrounder-Qualitäten überzeugt.“

Als Tammemaa 2016 sein Heimatland verließ, hieß sein erster Trainer in Frankreich bei den Spacer’s Toulouse Cedric Enard, der die Berliner im Sommer nach fünf Jahren als Cheftrainer verlassen hat.

Tammemaa soll mit Nehemiah Mote und Saso Stalekar in der kommenden Saison ein „blockstarkes Trio“ bilden. Zuletzt spielte der 2,04 große Profi in Polen für Cerrad Radom. „Für mich ist bis auf den Trainer alles neu. Ich kenne weder meine Teamkollegen noch die Bundesliga besser“, sagte der Nationalspieler seines Heimatlandes, „ich kenne die Situation in Vereinen zu spielen, die immer auf dem Gaspedal stehen und wo der Druck hoch ist.“ (Tsp/dpa)