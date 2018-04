Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hatte am vergangenen Samstag im Borussia- Park keinen einfachen Nachmittag. Übelste Beleidigungen musste sie sich von Teilen des Gladbacher Anhangs anhören, der über weite Strecken des Spiels unzufrieden war mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Hertha BSC. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ermittelt nun wegen der fiesen Worte.

Zudem hatte Steinhaus den ein oder anderen Wackler im Spiel. So auch in der 78. Minute. Mönchengladbachs Nico Elvedi stürmte in den Strafraum der Berliner und bekam vom grätschenden Fabian Lustenberger klar das Standbein weggezogen. Es gibt nicht viele Situationen im Fußball, in denen jede mögliche Kameraperspektive herangezogen werden kann und jede Einstellung zum selben Ergebnis kommt. Das Foul von Lustenberger gehörte aber in diese Kategorie. Elfmeter, ohne jeden Zweifel.

Videobeweis ist der Dynamik des Spiels abträglich

Steinhaus, die bei der Szene bestens positioniert war, ließ aber weiterspielen. Für die meisten Beobachter war dies ein Ärgernis, weil klar war, was nun passieren würde: Der Mann im Ohr würde Steinhaus etwas zuflüstern, Spielunterbrechung, viele Diskussionen und am Ende die Entscheidung auf Elfmeter. Und so kam es auch: Angreifer Thorgan Hazard verwandelte schließlich den Elfmeter zum 2:1-Endstand.

Der Fußball lebt mehr denn je von seiner Dynamik. Der Videobeweis ist dem Ganzen abträglich. Auch führt er dazu, dass Emotionen gebremst gelebt werden. Denn auf jede entscheidende Aktion kann die Revision folgen. Insofern liegt die Verantwortung der Referees auch darin, bei klaren Aktionen weiter schnell und konsequent zu entscheiden und sich nicht nur auf den Mann im Ohr zu verlassen. Der hat im Zweifel zwar recht, aber er ist eben auch eine Belastung für den Fußball.