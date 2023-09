Vielfalt und Teamgeist Der Trainer, der die SG Schulzendorf wiederbelebt hat

Der Gegner ist kein leichter, da sind sich heute alle einig, hier auf dem Sportplatz in Schulzendorf, irgendwo zwischen Berlin und Brandenburg. Am dritten Spieltag heißt es E1-Junioren aus Schulzendorf gegen SG Phönix Wildau, es ist ziemlich heiß an diesem Samstag, aber immerhin ist für Verpflegung gesorgt. Einige Eltern haben am Spielfeldrand einen Holztisch aufgestellt, an dem gleich Essen und Trinken serviert wird.