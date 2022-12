Tagesspiegel Plus Volles Programm bis Weihnachten : Spandau 04 tritt zum Spitzenspiel beim ASC Duisburg an

Die Wasserballer sind in den kommenden zwei Wochen insgesamt fünf Mal in drei Wettbewerben gefordert. Unterdessen schaffte die SG Neukölln ihren ersten Saisonsieg in der Liga.