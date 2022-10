Vom Druck zu performen Wie Wettbewerbe und soziale Medien den Angelsport verändern

Fünf große Barsche liegen auf dem sandigen Boden nebeneinander aufgereiht. Ihre Bäuche sind aufgeschlitzt. Nur wenige Meter daneben befindet sich ein Korb mit dunkelgrauen Bleigewichten so groß wie Hühnereier. So sah es aus, als sich am vergangenen Wochenende in Ohio einer der größten Skandale in der Geschichte des Angelsports ereignete. Dort hatte ein Anglerduo beim „Lake Erie Walleye Trail“ die gefangenen Fische mit Gewichten und kleineren Fischfilets ausgestopft, um das Turnier und damit auch das fünfstellige Preisgeld zu gewinnen.

Gegenüber dem Nachrichtensender „19 News“ berichtete Veranstalter Jason Fischer, dass das Gewicht um rund acht Pfund erhöht worden sei. Die Fische hätten allerdings zu klein für das Gewicht ausgesehen, sagte Fischer, was ihn dazu veranlasste, sie aufzuschneiden. Steve Hendricks, einer der Teilnehmer, hofft auf entsprechende Konsequenzen. Der Wettbewerb habe für Angler schließlich eine große Bedeutung, sagte er dem Nachrichtensender CNN: „Es ist bedauerlich, dass ein paar einzelne kommen und einem das alles kaputt machen können.“

Turniere sind in Deutschland verboten

In Deutschland sind derartige Turniere verboten. Das sogenannte Gemeinschaftsfischen, also Veranstaltungen an denen mehrere Angler*innen teilnehmen, ist nur dann erlaubt, wenn es keinem Wettbewerb dient. Stattdessen muss die Hege, also die Bestandserfassung und -regulierung, im Vordergrund stehen.

Dennoch klaffen Anspruch und Wirklichkeit in einigen Fällen auseinander. „Beim Thema Wettbewerbe befinden wir uns in einer Grauzone. Oftmals schreiben die Angler sich bei der Hege trotzdem Gewichte auf und bewerten, wer der Beste ist“, erklärt Ralf Behnke, Präsident des Anglerverbandes Berlin-Friedrichshain. Manchmal erhalte dieser auch einen Pokal, „aber Geldprämien wurden schon vor geraumer Zeit abgeschafft.“

Ralf Behnke ist Präsident des Anglerverbandes Berlin-Friedrichshain. © privat

Während der Corona-Pandemie hat die Zahl der aktiven Angler*innen in Berlin zugenommen. Auf Anfrage des Tagesspiegels erklärte die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, dass sie 2019 noch bei 23.077 lag und 2020 auf knapp 25.000 anstieg. In Behnkes Verband ist die Zahl der Mitglieder während der Pandemie um 20 Prozent gestiegen. „Viele konnten ihren Sport nicht mehr ausüben, durften nicht ins Fitnessstudio und haben sich zuhause gelangweilt. Angeln hingegen konnte man praktisch die ganze Zeit.“

Wenn vom Angeln die Rede ist, haben viele das Bild eines Anglers mit Weste und Hut vor Augen, der auf dem Steg sitzt, aufs Wasser starrt und darauf wartet, dass endlich ein Fisch anbeißt. Tatsächlich sind viele Techniken wie das Blinkern – das Angeln auf Raubfische mit Kunstköder – aber mit körperlicher Betätigung verbunden. Ist der Begriff Angelsport deshalb gerechtfertigt?

„In Deutschland ist der Begriff Sport im Zusammenhang mit einem Lebewesen nicht gewollt. Wenn ich aber den ganzen Tag mit der Wathose über Stock und Stein durchs Wasser laufe, habe ich abends mehr Sport gemacht als wenn ich ein oder zwei Stunden im Fitnessstudio gewesen wäre“, sagt Behnke. Gerade Blinkern gehe auf den Arm, aber auch beim Fliegenfischen sei der Unterarm viel in Bewegung.

Angelexperte Victor Eras sieht das ähnlich: „Angeln hat viele Aspekte vom Sport. Man muss werfen, oft weit laufen und rudern, um sich einen Vorteil zu erarbeiten.“ Als ehemaliger Profi-Volleyballer weiß der gebürtige Berliner, wovon er spricht. Er sieht durchaus Parallelen zum Sport, allerdings nicht im klassischen Sinne.

Man geht nicht mehr angeln, um zu überleben. Victor Eras

Eine Ausnahme stellt für ihn Casting dar, eine Art Trockenangeln, wo es darum geht, möglichst weit und präzise zu werfen. Entsprechend benötigt man für die Ausübung auch keinen Angelschein. „Das würde ich als Sport bezeichnen, weil es darum geht, motorische Fähigkeiten und Bewegungsabläufe zu optimieren.“

Doch auch moralische Fragen drängen sich auf. Längst steht in Deutschland beim Angeln nämlich nicht mehr die Ernährung im Vordergrund. „Man geht nicht mehr angeln, um zu überleben. Ebenso wenig geht man ins Steakhouse, um satt zu werden“, weiß Eras. Man könne das Thema aber auch differenzierter betrachten und soziale sowie gesundheitliche Motive einbeziehen. „Zum Beispiel, dass man ein Hobby hat, das einen dazu zwingt, Zeit in der Natur zu verbringen. Angeln ist für viele total entspannend und meditativ.“

Eras selbst befindet sich gerade in Kanada und hat den Vorfall in Ohio mitbekommen. „Das ist absolut verwerflich und eine Minderwertschätzung eines Lebewesens“, kritisiert er. Zu der Frage, ob es richtig sei Wettkämpfe in Deutschland zu verbieten, ist er geteilter Meinung. So ganz vermeidbar sei der Konkurrenzgedanke ohnehin nicht, gibt er zu Bedenken. „Wenn man einen Fisch fängt, ist das ein geiles Erlebnis, das man wieder haben will. Den Kick haben einige womöglich eher, wenn sie einen besonders großen Fisch angeln oder mehr fangen als die anderen.“

Aber nicht nur Wettbewerbe und Prämien spielen eine Rolle, auch Plattformen wie Youtube und Instagram haben die Angelwelt verändert. „Ich sehe kein Problem darin, kurz ein Foto zu machen, aber einige übertreiben es“, sagt Behnke. Einmal bekam er sogar mit, dass nachts ein Wels gefangen und anschließend festgebunden wurde, um tagsüber, wenn das Licht besser ist, ein Foto zu schießen.

Fluch und Segen zugleich

Im tschechischen Spindlermühle gebe es sogar extra eine Regelung, dass maximal drei Fotos erlaubt seien, erzählt Behnke. Dem würden sich einige jedoch widersetzen. Etwa weil sie beim Anschauen der Fotos feststellen, dass die Haare doch nicht glatt lagen oder der Gesichtsausdruck nicht passt. „Durch die sozialen Medien ist es in Mode gekommen, sich mit anderen Anglern zu vergleichen und zeigen zu wollen, dass man die größten und schönsten Fische fängt.“

Victor Eras ist selbst Mitbegründer der Youtube-Show „Ich geh’ angeln“. Dort folgen ihm mittlerweile fast 300.000 Menschen, denen er erklärt, welche Köder sich anbieten, wie man besten auf Aale angelt und woher man eine Profi-Angel für wenig Geld bekommt. Er sieht in den sozialen Medien „Fluch und Segen zugleich“.

Zum einen würden sie den Wettbewerbsgedanken befeuern. Zum anderen böten sie die Möglichkeit, junge Leute fürs Angeln zu begeistern und diese gleichzeitig darüber aufzuklären, weshalb es beispielsweise sinnvoll ist ohne Widerhaken zu angeln oder wann Fische freigelassen werden müssen. „Früher hat man häufiger Bilder gesehen, auf denen lebende Fische mit Blättern und Dreck im Gras lagen. Sowas sieht man jetzt nicht mehr.“ Die verstörenden Bilder vom Wettbewerb in Ohio bleiben allerdings bestehen und dürften die Angelwelt noch eine ganze Weile beschäftigen.

