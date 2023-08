Vom Parkplatz zur WM Tim Höfel hat BMX Flatland für sich entdeckt

Nicht einmal in drei Minuten setzt Tim Höfel seinen Fuß auf den Boden. Er vollführt auf seinem BMX-Rad Tricks, zeigt eine Kombination, dreht sich allein auf dem Hinterrad mehrmals und verliert nicht einmal das Gleichgewicht. Dass seine Choreografie am Ende für den zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft reicht, konnte er selbst kaum fassen. „Ich habe erst letztes Jahr angefangen, an Contests teilzunehmen und kannte die anderen Konkurrenten schon lange. Ich wusste, wie gut sie fahren“, erzählt der 21-jährige Berliner. Dennoch stand Höfel vor einem Monat in Duisburg auf dem Treppchen.