Vor dem Kopfsteinklassiker Paris - Roubaix Sind Radrennen über Stock und Stein noch zeitgemäß?

Seit 1896 findet das Radrennen in der „Hölle des Nordens“ statt. Die Fahrer müssen dabei auf 250 Kilometern auch zahlreiche Kopfsteinpflasterpassagen bewältigen. Auf diesen Abschnitten kommt es häufig zu Defekten am Rennrad, was Paris - Roubaix so unberechenbar macht. Auch Stürze sind auf den engen Wegen keine Seltenheit.