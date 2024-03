Vor der Play-off-Serie gegen Berlin „Irgendwie müssen wir die Eisbären knacken“

Es ist natürlich nicht so, dass Leon Gawanke auf die Frage nach der nächsten Reise in seine Heimatstadt nicht vorbereitet wäre. Am Sonntag geht es für den Verteidiger der Adler Mannheim nach Berlin, aus beruflichen Gründen. Das erste Viertelfinalspiel in der nach dem Modus „Best of seven“ ausgespielten Play-off-Serie bei den Eisbären steht in der Mercedes-Benz-Arena an (16.30 Uhr, Magentasport). Gawanke sagt: „Erst einmal freue ich mich vor der Familie und Freunden zu spielen und dann kenne ich ja auch viele Spieler von den Eisbären.“ Und, was ist mit dem beruflichen Teil des Berlin-Trips? „Da wartet eine Topmannschaft auf uns. Aber irgendwie müssen wir die Eisbären knacken.“

Ganz so schlecht sieht Gawanke die Chancen, dem Zweiten der Hauptrunde das Play-off-Leben schwer zu machen, also nicht.