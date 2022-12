Vor WM-Spiel gegen Costa Rica Das sind Deutschlands mögliche Achtelfinal-Gegner

Ein Sieg mit acht Toren Unterschied gegen Costa Rica (Donnerstag, 20 Uhr) würde Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar den Einzug ins Achtelfinale garantieren. Und auch ein Sieg mit nur einem Tor Unterschied könnte reichen, wenn Japan gegen Spanien verliert.

So weit, so klar. Auf Grundlage der Ausgangsposition und des Optimismus, der sich in Fußball-Deutschland breitmacht, lohnt sich bereits ein Blick auf mögliche Gegner in der K.o.-Phase.

Mögliche Gegner sind Kroatien, Belgien und Marokko

Fest steht: Deutschland trifft als Gruppenerster oder -zweiter der Gruppe E auf den Gruppenersten oder -zweiten der Gruppe F. In letzterer Gruppe spielen Vize-Weltmeister Kroatien, der WM-Dritte Belgien, Marokko und Kanada.

Die Nordamerikaner kommen als einziges Team nicht mehr als Achtelfinal-Gegner der Deutschen in Frage – sie verloren beide bisherigen Gruppenspiele und sind bereits ausgeschieden.

Die Konstellation in der Gruppe F: Kroatien - 4:1 Tore, 4 Punkte Marokko - 2:0, 4 Belgien - 1:2, 3 Kanada - 1:5, 0

Von den anderen Mitgliedern der Gruppe F haben Kroatien und Marokko vor den letzten Spielen, die zeitgleich am Donnerstag um 16 Uhr ausgetragen werden, die besten Karten. Beiden Teams reicht ein Unentschieden zum Weiterkommen. Kroatien spielt gegen Belgien, Marokko gegen Kanada.

Der, basierend auf der Mannschaftsqualität, wahrscheinlichste Fall ist, dass Deutschland als Gruppenzweiter der Gruppe E auf den Gruppenersten der Gruppe F trifft. Spanien würde dann als Gruppenerster auf den Gruppenzweiten treffen.

Deutschland wird wahrscheinlich Gruppenzweiter

Als deutscher Achtelfinal-Gegner kämen in diesem wahrscheinlichsten Fall Kroatien, Marokko und Belgien in Frage. Kroatien wird Gruppenerster, wenn es gegen Belgien gewinnt und Marokko gegen Kanada nicht mit mehr als zwei Toren Unterschied mehr gewinnt.

Marokko wird Gruppenerster, wenn Kroatien nicht gewinnt – oder auch wenn Kroatien gewinnt, aber mit mindestens zwei Tore Unterschied weniger. Belgien wiederum wird nur dann Gruppensieger und demnach wahrscheinlichster deutscher Gegner, wenn es gegen Kroatien gewinnt und Marokko nicht gegen Kanada.

Deutschland spielt wahrscheinlich am Dienstag

Die möglichen Termine stehen auch schon fest: Sollte der wahrscheinlichste Fall eintreten und Deutschland Gruppenzweiter werden, trifft das Team von Bundestrainer Hansi Flick am kommenden Dienstag um 16 Uhr auf den jeweiligen Gruppenersten. Als Gruppenerster wäre ebenfalls um 16 Uhr die Anstoßzeit – allerdings bereits am kommenden Montag.

Zur Startseite