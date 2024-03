Weltcup im Wasserspringen in Berlin Erst kommt China und dann eine Weile nichts

Wenn sich die besten Wasserspringerinnen und Wasserspringer in Berlin zum Weltcup treffen, hat China fast schon traditionell ein Heimspiel in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark an der Landsberger Allee. „Es hat sich angefühlt, als würde ich zu Hause springen“, sagte Chen Yiwen am Samstag nach ihrem Sieg vom 3-Meter-Brett, der von vielen Landsleuten in der Arena geradezu frenetisch gefeiert wurde.