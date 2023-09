Tipps vom Weltrekordläufer So bereitet sich Eliud Kipchoge auf den Berlin-Marathon vor

Eliud Kipchoge sitzt im Hotel Intercontinental in der Budapester Straße in Berlin. Der 38-Jährige trägt einen roten Trainingsanzug und legt die Hände in den Schoß. Er lächelt, ihm gehe es gut, sagt er leise. Kipchoge mag Berlin. Hier lief er schon zwei Weltrekorde, den letzten vor einem Jahr. Am Sonntag will er seine eigene Bestzeit zum dritten Mal in Berlin unterbieten.