Wer schafft den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga? Sieben Teams zwischen Hoffen und Bangen

Fünf Spieltage sind es noch in der aktuellen Spielzeit der Fußball-Bundesliga. Während die Meisterschaft schon entschieden ist und auch der Kampf um die Qualifikation für die Champions League aufgrund der Erfolge deutscher Teams im Europapokal wohl in diesem Jahr ausfällt – die aktuelle Top fünf in der Tabelle dürfte in der kommenden Saison geschlossen dabei sein –, geht es im Tabellenkeller wieder deutlich enger zu.