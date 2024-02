Wie fünf spanische Freunde Alba Berlin prägen Himar Ojeda und die Gran-Canaria-Connection

Wie viele gute Geschichten beginnt auch die von Himar Ojeda und seinem Leben im professionellen Basketball mit einer Frau. Einem 16-jährigen Mädchen, um genau zu sein. Der junge Himar, geboren 1972 auf Gran Canaria, spielt in seinem Heimatort Santa Brigida sein letztes Jahr in der Jugend. Er ist kein herausragender Basketballer, aber er liebt den Sport. Sein Kindheitsfreund Raul trainiert nebenbei eine U 16 des Klubs und fragt ihn, ob er ihn nicht unterstützen will. Der 18 Jahre alte Ojeda denkt nicht lange nach, denn „in dem Team gab es dieses eine Mädchen, das mir gefallen hat“.