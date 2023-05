Wie geht es nach dem Abstieg weiter bei Hertha BSC? Abriss und Neubau

Zumindest am Morgen danach war von der Mannschaft von Hertha BSC das zu sehen, was ihr im Laufe einer durch und durch verkorksten Saison allzu oft abgegangen war: Sie stand zusammen und demonstrierte Einigkeit. Anders als sonst üblich, bat Pal Dardai, der Trainer der Berliner, die Reservespieler nicht zum Training auf den Platz, während die Stammkräfte aktiv regenerieren. Der gesamte Kader ging zusammen laufen.

Jetzt ist es auch egal, könnte man denken. Herthas Abstieg aus der Fußball-Bundesliga, der siebte der Vereinsgeschichte, ist seit Samstagnachmittag, kurz vor halb sechs, besiegelt. Das letzte Spiel der Saison, am kommenden Wochenende beim VfL Wolfsburg, ist fürs große Ganze nicht mehr von Belang.

Bei Pal Dardai klang das am Samstag, eine Dreiviertelstunde nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum, ein wenig anders – fast so, als sei die Rettung doch noch möglich. „Wir haben jetzt ein wichtiges Spiel“, sagte er mit Blick auf den letzten Spieltag. „Da will ich Mentalität sehen.“ In Wolfsburg „brauchen wir Menschen, die motiviert sind. Es ist wichtig einen letzten guten Eindruck zu hinterlassen. Ich weiß, es ist schwierig.“

Ja, das ist es. Wolfsburg wird am kommenden Samstag um den Einzug in den Europokal spielen, Hertha nur noch um die Ehre. Aber was heißt schon: nur noch? Dardai hofft, dass sich seine Mannschaft ein letztes Mal straffen kann. Eine Mannschaft, die sich über die komplette Spielzeit hinweg, von einzelnen, kleineren Ausreißern nach oben, als nicht bundesligatauglich erwiesen hat.

„Die ganze Saison ist eine Katastrophe“, sagte Oliver Christensen. Auch Herthas junger Torhüter hatte seine Schwächephasen, aber – anders also so viele seiner Kollegen – bekam er seine Nerven in den entscheidenden Spielen wieder in den Griff und stellte sich den Widerständen entgegen. Auch gegen Bochum verhinderte Christensen mehrmals mögliche Gegentreffer und hielt so die Hoffnung auf ein Happy End am Leben. Diese Hoffnung aber erwies sich als trügerisch.

So bitter der Vollzug des Abstiegs mit Bochums Ausgleichstor in der Nachspielzeit letztlich auch gewesen sein mag: Nach dem Verlauf der Saison war dieser Abstieg nur folgerichtig. „Hertha BSC ist nicht heute abgestiegen“, sagte Dardai. „Es war ein langer Prozess.“ Der Ungar selbst hat die Mannschaft erst vor fünf Wochen auf dem letzten Tabellenplatz übernommen – und ist mit ihr auch nicht entscheidend weitergekommen.

Frust. Frust. Frust. Lucas Tousart ließ Hertha mit seinem Tor gegen Bochum hoffen. Am Ende vergeblich. © IMAGO/camera4+

Die Zeit war zu knapp, heißt es jetzt. Und: Viel zu lange hat Hertha an Sandro Schwarz, Dardais Vorgänger, festgehalten. Diese Deutung liegt auf der Hand, geht aber an der Realität vorbei.

Als Schwarz nach 28 Spieltagen und einer 2:5-Niederlage beim Tabellenletzten Schalke 04 gehen musste, hatte er 0,78 Punkte pro Spiel geholt. Dardai kommt bisher auf 0,8 Punkte im Schnitt. Der Unterschied ist allenfalls ein gradueller und belegt vor allem eins: Am Trainer lag und liegt es nicht. Sondern an der Mannschaft und einem toxischen Kader.

Der Kader war nicht bundesligatauglich

„Es ist eine Summe von Fehlern“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber über den Abstieg. „Der Fehler hier und heute in der Nachspielzeit, das ist der eine zu viel.“

Weber hat Anfang des Jahres Sportgeschäftsführer Fredi Bobic abgelöst, der für die Zusammenstellung des untauglichen Kaders hauptverantwortlich war. Die umfangreichen Umbauarbeiten wird nun Weber übernehmen. Wobei: Abriss und Neubau trifft es vermutlich besser. Vor Weber, seinem Mitstreiter Andreas „Zecke“ Neuendorf und dem künftigen Trainer, der vermutlich Pal Dardai heißen wird, liegt eine Mammutaufgabe. „Jeder weiß, es ist nicht einfach“, sagte Dardai.

Die Personalkosten müssen deutlich reduziert werden. Außerdem braucht Hertha Transfererlöse in nennenswertem Umfang. Heißt: Wer nach dieser Saison überhaupt noch einen Marktwert hat, muss vermutlich verkauft werden.

10 Wochen sind es, bis die Zweitligasaison beginnt.

Das könnte auch Spieler betreffen, die sich einen Verbleib bei Hertha, selbst in der Zweiten Liga, vorstellen können. „Ich sage nicht: Nein, ich will nicht bleiben“, antwortete Torhüter Christensen auf die Frage nach seinen Plänen für die kommende Saison. „Für mich ist es schwierig, jetzt zu gehen. Aber es ist nicht nur meine Entscheidung.“

Hertha will künftig verstärkt auf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs setzen: zum einen, weil es billiger ist; zum anderen, weil sich der Klub davon mehr Identifikation erwartet. Tatsächlich dürfte jemandem wie Jessic Ngankam, der schon als Kind Hertha-Fan war, der Klub mehr am Herzen liegen als einem Leihspieler wie Chidera Ejuke.

Aber die Vorstellung, dass Ngankam seine persönlichen Ambitionen für seinen Herzensverein aus Kindertagen einfach hintanstellt, ist zwar romantisch, aber genauso naiv wie die Vorstellung, dass Hertha mit einer punktuell verstärkten U 23 in der nächsten Saison die Zweite Liga rocken wird.

Pal Dardai bleibt Hertha erhalten. Vermutlich als Trainer. © IMAGO/Contrast

Zumal nicht viel Zeit bleibt. In fünf Wochen beginnt die Vorbereitung, in zehn Wochen startet die Zweite Liga in ihre neue Saison. „Der Handlungsdruck ist da“, sagte Weber.

Immerhin besteht nun Klarheit, welches der beiden möglichen Szenarien (Erste oder Zweite Liga?) er weiterverfolgen muss. Kurz nach dem Spielschluss am Samstag kündigte Herthas Sportdirektor an, dass man jetzt „einfach mal den Frust rauslassen“ werde, „aber klar ist auch, dass es ab morgen nach vorne geht, so kacke das jetzt alles ist“.

Die erste Frage, die es zu beantworten gilt, ist die nach dem künftigen Trainer. Vieles spricht für eine Weiterbeschäftigung Dardais. Sein Verbleib im Verein ist ohnehin geklärt, nur die künftige Rolle noch nicht. „Wir sind noch nicht so weit, uns mit meiner Zukunft zu beschäftigen“, sagte Dardai. Nach der Saison werde er zunächst eine schriftliche Analyse abgeben, zudem die Dinge in Ruhe besprechen. Bewerben aber werde er sich nicht.

Abschied nach zehn Jahren Zehn Jahre hat Hertha BSC in der Bundesliga gespielt, nun hat es die Mannschaft erneut erwischt – zum insgesamt siebten Mal. Nur der 1. FC Nürnberg (neun Mal) und Arminia Bielefeld (acht Mal) sind häufiger aus der Fußball Bundesliga abgestiegen. Herthas Abstiege: 1965

1980

1983

1991

2010

2012

2023

Muss Dardai auch nicht. Er gilt als prädestiniert, die Mannschaft auf dem sogenannten Berliner Weg zu begleiten, weil er sich selbst als Verfechter einer stärkeren Einbindung des eigenen Nachwuchses positioniert hat.

Dardai steht auch bei den Fans hoch im Kurs, die das Team die ganze Saison hinweg überraschend langmütig unterstützt haben. Hertha verzeichnet in dieser Spielzeit den besten Zuschauerschnitt der Vereinsgeschichte, auch die Zahl der Mitglieder ist so hoch wie nie zuvor.

„Eigentlich muss man den Fans ein Denkmal setzen“, sagte Sportdirektor Weber. „Die haben einen getragen in so einer scheiß Saison. Diese Kraft müssen wir mitnehmen und natürlich für uns nutzen.“ Die Unterstützung von der Basis ist laut Weber das Fundament, auf dem der Neuaufbau gelingen soll.

„Wir haben super Fans, es ist eine super Stadt, ein super Gelände. Hier lohnt sich zu arbeiten“, sagte auch Pal Dardai. „Wir wollen arbeiten. Nicht irgendwie arbeiten und zufrieden sein. Arbeiten! Dann wird es eine schöne Zukunft sein.“