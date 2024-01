Timo Boll, Novak Djokovic, Ronnie O’Sullivan Ihre Gegner könnten ihre Kinder sein

„Help the aged“, singt der britische Musiker Jarvis Cocker, „because one day you’ll be older too“. Ein schöner Rat. Man soll den Alten helfen, weil man ja selbst irgendwann auch in die Jahre kommt. Auch im Sport hat es schon die ein oder andere Form der Altershilfe gegeben. Am bekanntesten (und unwürdigsten) war dabei wohl der Kampf 1980 zwischen dem jungen Larry Holmes und dem alten Muhammad Ali im Boxen. Ali war schon von seiner Krankheit gezeichnet, Holmes wollte das Idol einfach nicht auf die Bretter schicken. 38 Jahre war Ali zu diesem Zeitpunkt alt.