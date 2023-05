Wie Pal Dardai Hertha BSC wieder konkurrenzfähig macht „Der Opa hat echt recht“

Nach einem tristen Novembertag im Mai, mit Regen, mit Wind und ungemütlichen Temperaturen, schien am Sonntagvormittag wieder die Sonne auf Hertha BSC. Nicht nur buchstäblich, sondern auch im übertragenen Sinne. Die Stimmung rund um den Berliner Fußball-Bundesligisten ist heiter bis wolkig, das bekam auch der Mann zu spüren, den die Fans in erster Linie für den Wetterumschwung verantwortlich machen.

Als Pal Dardai, Herthas Trainer, am Morgen nach dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart den Schenckendorffplatz betrat, um das Training der Reservisten anzuleiten, da wurde er mit Applaus empfangen. Geradezu euphorisch klang der Beifall.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, ein Sieg noch keinen Klassenerhalt. Hertha ist weiterhin Letzter der Liga. Aber zumindest die Hoffnung ist zurück, dass die Mannschaft das scheinbar Unmögliche doch noch möglich machen kann.

Am Samstag ist den Berlinern der erste Sieg seit mehr als zwei Monaten gelungen, und das gegen einen Konkurrenten, der dadurch weiterhin in Reichweite bleibt. „Heute haben wir gezeigt, dass wir den Ernst der Lage verstanden haben, dass wir wissen, worum es geht“, sagte Maximilian Mittelstädt.

Kempf muss pausieren Herthas Abwehrspieler Marc Kempf muss laut Trainer Pal Dardai ein oder zwei Tage mit dem Training aussetzen. Beim 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart war der Innenverteidiger wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt worden. Für das Spiel am Freitagabend beim 1. FC Köln soll Kempf allerdings zur Verfügung stehen. Das Gleiche gilt für Marco Richter, der am Samstag nach einem Schlag über muskuläre Probleme geklagt hatte und ebenfalls ausgewechselt worden war.

Selbst bei einer Niederlage wäre Hertha noch nicht abgestiegen gewesen, sagte Trainer Dardai am Tag danach. „Man darf nie aufgeben. Ich werde immer dafür kämpfen, solange es rechnerisch noch möglich ist.“ Aber eine Niederlage gegen den VfB hätte die Stimmung noch weiter heruntergedimmt. Und sie hätte Dardai wie einen Hochstapler dastehen lassen, nachdem er zwei Tage vor dem Spiel das Motto für den Saisonendspurt ausgegeben hatte: „Vier Spiele, vier Siege.“

Eine solche Aus- und Ansage war mit Blick auf Herthas Saisonverlauf mehr als mutig. Die Mannschaft hatte von dreißig Spielen gerade mal fünf gewonnen. Und nicht mal zwei Siege am Stück waren ihr bisher gelungen. „Wir wissen, dass uns alle abgeschrieben haben. Aber das kann auch eine Chance sein“, sagte Maximilian Mittelstädt.

Hertha spielte mit dem Mute der Verzweiflung

Genauso trat die Mannschaft auf: mit dem Mute der Verzweiflung. „Die Jungs waren nicht nervös“, sagte Dardai. „Wir haben gar nicht viel nachgedacht“, bekannte Kapitän Marvin Plattenhardt. Und Florian Niederlechner, der unmittelbar vor der Pause den 2:1-Siegtreffer erzielte, berichtete später, dass der Trainer ihnen mit auf den Weg gegeben habe: „Kackt’s euch nicht in die Hosen!“ Dardai habe den Spielern auch gesagt, dass sie „eh nix mehr zu verlieren“ hätten. „So sind wir auch aufgetreten.“

Vor allem ist Hertha wie eine Mannschaft aufgetreten, in der einer für den anderen kämpfte; in der jede Grätsche gemeinsam gefeiert wurde; in der die Spieler sich für gelungene Aktionen abklatschten. Schon vor einer Woche, bei der 0:2-Niederlage gegen die Bayern, habe man gesehen, „dass eine Einheit auf dem Platz steht“, sagte Niederlechner. „Heute hat man es auch gesehen. Genauso geht’s. Jeder muss marschieren, jeder muss kämpfen.“

Die letzten fünf Minuten sind alle aufgestanden, Arschbacken zu und Daumen drücken. Pal Dardai, Herthas Trainer, über die Stimmung im Olympiastadion

Gegen den VfB zeigte die Mannschaft eine Haltung, die ihr lange abgegangen ist. Dadurch gelang es ihr auch, das längst zweifelnde Publikum wieder für sich einzunehmen. „Die letzten fünf Minuten sind alle aufgestanden, Arschbacken zu und Daumen drücken. Das haben wir auch gespürt“, berichtete Trainer Dardai. Die Reaktionen von den Rängen registrierte er als Bestätigung dafür, dass sich die Dinge vielleicht doch noch in die richtige Richtung entwickeln können.

Es geht aufwärts. Jonjoe Kenny darf mit Hertha wieder auf die Rettung hoffen. © imago/Pressefoto Baumann/IMAGO/Cathrin M√ºller

Das war nicht unbedingt zu erwarten, als Dardai vor knapp drei Wochen die Nachfolge von Sandro Schwarz angetreten ist; und es war noch viel weniger zu erwarten, nachdem sein Debüt zu Hause gegen Werder Bremen krachend verloren gegangen war. „Ich war selber schockiert“, sagte er über den Gemütszustand seiner Spieler. „Diese unsicheren Gesichter, das war schon ein schrecklicher Moment in meinem Leben.“

Aber weil Dardai in seinem Leben als Fußballer viel mitgemacht hat, kann er aus einem riesigen Topf an Erfahrung schöpfen. Vor knapp 20 Jahren, unter Hans Meyer, hat Dardai als Spieler eine ähnliche Situation erlebt.

Auch Meyer startete seine Amtszeit als Trainer bei Hertha mit einer krachenden Niederlage gegen Bremen; auch damals waren die Zweifel groß – weil die Situation aussichtslos schien und die Mannschaft nicht gut genug.

Dardai lebt den Spielern Optimismus vor

Dardai erinnert sich noch, dass Meyer irgendwann zu seinen Spielern sagte: „Hey, Jungs, wenn ihr so weitermacht, ist es besser, wenn ich wieder gehe.“ Erst dadurch hat es in der Mannschaft klick gemacht. „Wir haben nachgedacht: ,Der Opa hat echt recht.‘ Wir haben angefangen zu fighten und gemeinsam zu spielen und haben es am Ende geschafft.“

Dardai ist eher Papa als Opa, aber er hat schon oft bewiesen, dass er recht hat mit dem, was er tut und was er sagt. Sein Mantra „Vier Spiele, vier Siege“ mag auf manche spinnert gewirkt haben, aber er hat sich was dabei gedacht. Sein Trainerteam und er, „wir leben das vor, dass wir gut sind“, sagte er. „Wenn jemand kann, dann kann er auch Selbstvertrauen haben. Und die Spieler können. Sie sind nicht umsonst hier. Das musst du bestätigen, sie im Training loben. Das ist Psychologie.“

Tatsächlich wirkte Dardais Optimismus ansteckend. „Diesen Glauben, dass wir es schaffen können, muss jeder in sich haben“, sagte Innenverteidiger Marc Kempf. „Wir waren eine Mannschaft“, erklärte Kapitän Plattenhardt. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Da müssen wir jetzt dranbleiben.“

Der nächste Schritt steht am Freitagabend an, im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Es wird wieder eine anspruchsvolle Aufgabe. „Gutes Köln, guter Trainer, gute Spieler, gute Atmosphäre“, sagt Pal Dardai über den Gegner. „Aber wir sind auch gut.“