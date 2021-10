Die drei großen B´s im Basketball sind Bamberg, Bayern und Berlin. In den letzten elf Jahren hat im deutschen Basketball stehts eine der drei Mannschaften den Meistertitel gewonnen. Nach der Niederlage gegen Bayern München in der Euroleague am vergangenen Donnerstag spielt Alba Berlin am Sonntag gegen das andere große B aus Bamberg.

Vor allem für Louis Olinde ist es ein bedeutendes Spiel. Er spielte vier Jahre in Bamberg und steht am Sonntag das erste Mal nach seinem Wechsel vor Publikum auf dem Feld. „Natürlich ist es ein besonderes Spiel. Bamberg ist ein zweites Zuhause für mich. Es wird immer etwas Besonderes sein“, sagt Louis Olinde.

Anders als die Berliner, die jede Woche in der Euroleague und der Bundesliga spielen, hat Bamberg keine Mehrfachbelastung. Die Bamberger können sich auf die Bundesliga konzentrieren und spielen erstmals seit 20 Jahren nicht international.

Alba steht in der Bundesliga auf Rang elf

Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation folgte zudem die Niederlage im Pokal-Achtelfinale gegen München, sodass es für Bamberg nur noch die Basketball-Bundesliga als laufenden Wettbewerb gibt. Dafür läuft es für Bamberg in der Bundesliga gut. Die Franken sind aktuell Tabellenführer und stehen bei vier Siegen und nur einer Niederlage. Am vergangenen Wochenende unterlag der Tabellenführer in Braunschweig.

Alba Berlin steht in der Bundesliga aktuell nur auf Rang elf und braucht gegen Bamberg einen Sieg. Die Tabellenlage ist für Alba Berlin noch kein Grund zur Panik. „Es ist wichtig, dass wir die Play-offs erreichen, und da bin ich zuversichtlich“, sagt Johannes Thiemann. Auch Thiemann hat in Bamberg seine ersten Bundesligaminuten erhalten. Dennoch wird Alba am Sonntag in Bamberg (18 Uhr, Magentasport) alles daran setzen einen Sieg einzufahren.

„In der Bundesliga ist unser klares Ziel jedes Spiel zu gewinnen, in die Play-offs zu kommen und deutscher Meister zu werden. Wir wollen das Spiel gewinnen, wir müssen das Spiel gewinnen und das wissen wir auch“, sagt Louis Olinde.