WM-Kampf verloren Profiboxer Culcay verpasst den Titel im Superweltergewicht

Der deutsche Profiboxer Jack Culcay hat den Kampf um den Weltmeistertitel im Superweltergewicht verloren. Der 38 Jahre alte Routinier unterlag am Sonnabend vor etwa 900 Zuschauern in Falkensee gegen den unbesiegten Russen Bachram Murtasalijew und verpasste den Gewinn des vakanten Titels des Verbands IBF. In der elften von zwölf Runden und einem sehenswerten Schlagabtausch kassierte Culcay gegen den deutlich größeren Gegner den Knockout.

„Ich bin nach vorne gegangen und wollte auch den Lucky Punch suchen. Das ist nach hinten losgegangen“, sagte Culcay selbstkritisch. „Jack hat gekämpft wie ein Löwe“, bilanzierte Ex-Profi Axel Schulz im Anschluss beim RBB: „Er hat abgeliefert ohne Ende.“ Für Culcay war es die fünfte Niederlage im 38. Profikampf, 33 Siege gehören zu seiner Bilanz. „Da ist ihm gerade ein Riesending durch die Lappen gegangen, aber so ist das als Sportler“, sagte der frühere Schwergewichtler Schulz.

Ulli Wegner, der frühere Trainer von Culcay, reagierte emotional beim RBB: „Ich bin sehr traurig, weil er einen Bomben-Kampf gemacht hat. Dieser Junge hätte den Titel verdient gehabt.“

Der 13 Zentimeter größere und sieben Jahre jüngere Murtasalijew teilte harte Schläge aus. Schon in der ersten Runde steckte Culcay vom Berliner Agon-Stall satte Treffer ein. Der flinke Boxer, der in Ecuador geboren wurde, spielte dann aber besser seine Stärken aus und wich vielen Schlägen seines Kontrahenten aus.

Zwischen beiden Profis entstand ein spannendes Duell. Culcay trat taktisch zwar versierter auf, litt aber immer wieder an den heftigen Treffern. Murtasalijew wirkte zunehmend erschöpft von den klugen Finten seines Kontrahenten. In der vorletzten Runde kassierte Culcay dann allerdings mehrere schwere Treffer und ging schließlich zu Boden.

Culcay war 2009 Amateur-Weltmeister. Er stand beim Universum-Boxstall aus Hamburg und anschließend im Sauerland-Team unter Vertrag. Wie es nun für ihn weitergeht, ist noch offen. (dpa)