Sie lassen sich seit ein paar Jahren vom Soziologen Werner Zöchling beraten. Wie muss man sich das vorstellen?

Es sind schon deutlich mehr als ein paar Jahre. Wir kennen uns seit Ende der Neunziger, als ich noch Spieler war, und mittlerweile ist zwischen uns eine Freundschaft entstanden. Er beobachtet mich und gibt mir gutes Feedback. Es ist sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, dem man vertraut und mit dem man sich austauschen kann. Wir sprechen immer wieder darüber, wie man Zugang zu Personen bekommt. Es geht da um Menschenführung und Persönlichkeit. Am Anfang meiner Karriere hat er mir gesagt, dass ich da draußen an der Seitenlinie nicht so rumturnen soll, aber mittlerweile geht das einigermaßen.

Wird im Profifußball im mentalen Bereich noch zu selten die Hilfe von Experten gesucht?

Nein. Ich denke, das ist im Fußball mittlerweile zu 100 Prozent angekommen. Jeder Trainer sagt, dass die soziale Kompetenz mindestens so wichtig ist wie die Fachkompetenz. Auch in vielen Unternehmen ist es gang und gäbe, dass sich Führungskräfte externe Unterstützung holen, weil man selbst oft im Tunnel ist. Da tut es gut, wenn jemand von außen zuschaut und einem eine andere Perspektive eröffnet.

Haben Sie in puncto Mannschaftsführung ein Vorbild?

Nein. Jemanden zu kopieren, wäre falsch. Ich kann nicht alles so machen wie Klopp, weil es bei ihm funktioniert, oder kaugummikauend ganz relaxed an der Seitenlinie stehen wie Ancelotti. Das nehmen mir die Spieler nicht ab. Für mich ist es wichtig, authentisch zu sein.

Sie beschäftigen sich sehr intensiv mit vielen Facetten des Fußballs. Wie wichtig sind für Sie die zahlreichen Daten, die mittlerweile erhoben werden?

Klar helfen die in gewisser Weise. Du kannst dich aber auch in den Daten verlieren. Ein Spieler kann 95 Prozent Passquote haben, passt aber nur nach hinten oder quer. Da nehme ich lieber 80 Prozent, dafür spielt er auch ein paar Pässe nach vorne. Du musst das herausfiltern, was für dich, was für deinen Fußball am wichtigsten ist. Letztlich geht es darum, aus den subjektiven Eindrücken, den Positionsdaten und den Videoanalysen die richtigen Schlüsse zu ziehen und daraus etwas mitzunehmen für das nächste Spiel.

Die Uefa hat vor Kurzem Regeländerungen bei Kopfverletzungen angeregt, etwa vorübergehende Auswechslungen. Sie mussten 2011 infolge einer Gehirnerschütterung notoperiert werden. Was halten Sie von der Forderung?

Ich finde es grundsätzlich sehr positiv, wenn alles unternommen wird, um die Gesundheit der Spieler zu schützen. Wir brauchen dafür aber eine konkrete Lösung, wie das dann in der Praxis funktionieren soll. Momentan gibt es für mich da noch mehr Fragen als Antworten.

Sie haben Ihre Karriere kurz nach der OP beenden müssen. Hat das Ihre Sichtweise auf den Fußball verändert?

Natürlich, auch wenn es mein tägliches Leben momentan nicht beeinflusst. Ich nehme mir schon vor, gewisse Dinge in Relation zu setzen. Ich ärgere mich auch, wenn unsere Leistung nicht so gut ist, aber wenn jemand aus deinem Umfeld schwer erkrankt oder ein Unfall passiert, hat das natürlich eine ganz andere Relevanz.