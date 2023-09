Zu wenig Geld für „Jugend trainiert“ Der größte Schulsportwettbewerb ist in Gefahr

In der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark ist am Dienstagvormittag ganz schön was los. Auf einem Sprungbrett macht jemand einen Handstand. Am Beckenrand tummeln sich zahlreiche Menschen, die ihre Teams anfeuern. Und im Wasser liefern sich Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland spannungsreiche Wettkämpfe.