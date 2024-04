Tagesspiegel Plus „Zur Not baue ich mir mein ,Team Deutschland’ allein“ : So sehen Bob Hannings Pläne für den 1. VfL Potsdam in der Handball-Bundesliga aus

Potsdam steht kurz vor dem Aufstieg. Wie es dann weitergehen könnte, hat Trainer Hanning bereits vor Monaten mit einer spektakulären Idee skizziert. Doch was sagen die anderen Klubs dazu?