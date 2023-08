Zusammenstoß mit Auto 17-jähriger US-Radsportler stirbt nach Trainingsunfall

Der 17 Jahre alte Mountainbike-Sportler Magnus White ist während einer Trainingsfahrt tödlich verunglückt. Der US-Amerikaner starb am Samstag in der Nähe der Stadt Boulder im Bundesstaat Colorado nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Das teilte der Radsportverband der USA am Sonntag mit.

White bereitete sich auf die bevorstehende Weltmeisterschaft im schottischen Glasgow vor, wo er an den Junioren-Wettbewerben teilnehmen wollte. Der Verband bezeichnete ihn als „aufgehenden Stern“.

Er gewann 2021 die nationalen Cross-Meisterschaften der Junioren und fuhr im Anschluss mit dem Nationalteam eine Saison lang Cross-Rennen in Europa, ehe er vergangenes Jahr an der Weltmeisterschaft im US-Bundesstaat Arkansas teilnahm.

Im Radsport kommt es immer wieder zu tödlichen Unglücken. Im Juni starb der Schweizer Radprofi Gino Mäder nach einem Sturz bei der Tour de Suisse. Vor etwas mehr als einer Woche verunglückte ein 17 Jahre alter italienischer Nachwuchsfahrer ebenfalls nach einem Sturz bei der Oberösterreich-Rundfahrt der Junioren. (dpa)