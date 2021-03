Norwegens Skisprung-Cheftrainer Alexander Stöckl ist nach dem schweren Sturz seines Schützlings Daniel Andre Tande schockiert. „Es ist schwer, mit anzusehen, wenn ein Springer Luft unter die Skier bekommt und sich dreht. Man kann nur auf das Beste hoffen, dass alles in Ordnung ist mit ihm. Das ist das Wichtigste“, sagte der Österreicher Stöckl am Donnerstag dem norwegischen Rundfunk NRK. Tande war nach dem Absprung in Schieflage geraten und nach einem Flug auf 78 Metern hart mit dem Körper auf den Vorbau der Skifluganlage in Planica geknallt.

Stöckl lobte Tandes Absprung noch als „schön und mit viel Energie“. Doch dann habe der 27 Jahre alte Flug-Weltmeister von 2018 „etwas Luft unter die Skispitzen bekommen“, fügte der Chefcoach an. „Dann geht der linke Ski runter, er rotiert in die Richtung und landet auf dem Rücken“, sagte Stöckl. Vom Weltverband Fis hieß es nach einer ersten Notversorgung im Zielraum und dem Helikopter-Flug ins Krankenhaus von Ljubljana zunächst, Tande sei „stabil“. (dpa)