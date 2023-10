Zwei Siege gegen Amsterdam Die Eisbärinnen behaupten Rang drei

Am Ende waren alle Eisbärinnen glücklich, ja der Jubel fast schon überschwänglich. Das Frauenteam der Eisbären Juniors hatte zuvor beide Wochenendpartien gegen die Tabellennachbarinnen der Amsterdam Tigers in der Deutschen Frauen-Eishockey Liga (DFEL) gewonnen. Am Samstag konnten sie einen souverän 5:2-Erfolg verbuchen, am Tag darauf ging es dann in die Verlängerung, weil es nach 60 Minuten noch 2:2 stand.