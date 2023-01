Zweite Bundesliga Tabellenführer Darmstadt siegt zum Start in die Rückrunde

Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 ist mit einem souveränen Sieg in die Rückrunde gestartet. Die Hessen bezwangen den SSV Jahn Regensburg am Samstag mit 2:0 (2:0). Braydon Manu in der 18. Minute und Fabian Holland (29.) erzielten die Tore für Darmstadt. Regensburgs Scott Kennedy sah schon früh die Rote Karte (22.).

Erster Verfolger der Lilien ist zumindest bis zu diesem Sonntag der 1. FC Heidenheim. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann nach späten Toren von Tim Kleindienst (80.) und Florian Pick (88.) 2:0 (0:0) gegen Hansa Rostock. Im dritten Nachmittagsspiel setzte sich Holstein Kiel mit 2:1 (0:1) gegen Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth durch. (dpa)

Zur Startseite