Zweite Fußball-Bundesliga Düsseldorf zurück im Aufstiegsrennen – Rostock verschafft sich Luft

Fortuna Düsseldorf ist in das Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Mit dem 3:0 (3:0) über Holstein Kiel verkürzte der Tabellenvierte den Abstand zum Relegationsrang auf vier Punkte. Beflügelt vom Patzer des Dritten Hamburger SV, der sich am Tag zuvor mit einem 2:2 daheim gegen Paderborn begnügen musste, sorgte das Team von Trainer Daniel Thioune bereits früh für klare Verhältnisse. Vor 28 935 Zuschauern am Samstag in Düsseldorf trafen Shinta Appelkamp (14. Minute), André Hoffmann (19.) und Daniel Ginczek (24./Foulelfmeter) zum Sieg.

Ein wichtiger Schritt aus der Gefahrenzone gelang Hansa Rostock. Dank des 2:0 (1:0) im Kellerduell mit Jahn Regensburg verbesserte sich der einstige Bundesligist vorerst auf Rang 13. Für die umjubelten Treffer sorgten Kai Pröger (34.) und John Verhoek (79.). Dagegen verblieben die Gäste als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz. Das sportlich wenig brisante Kräftemessen zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld endete mit einem 2:1 (2:1)-Erfolg des Karlsruher SC über Hannover 96.

Im Kampf um den Aufstieg könnte schon am heutigen Samstagabend (20.30 Uhr) eine erste Entscheidung fallen. Mit einem Sieg über St. Pauli wäre die Rückkehr des SV Darmstadt in das Fußball-Oberhaus perfekt, weil der Vorsprung des Spitzenreiters auf den HSV drei Spieltage vor dem Saisonende uneinholbare zehn Punkte betragen würde. (dpa)