Zwischen losgelöst und erkaltet Die Deutschen und ihr kompliziertes Verhältnis zur Nationalmannschaft

Die Dynamik, mit der Stimmungen im Fußball kippen, ist phänomenal. Am Mittwoch, nach dem 2:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt am Main, verließen die Fans beseelt das Stadion. Das Spiel verfolgten fast zwölf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen, der Marktanteil betrug 41 Prozent.