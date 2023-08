Tacos, Burger, Lavendel-Eis Neuer Streetfood-Markt lädt Berliner zum After-Work-Mampfen

An kulinarischen Köstlichkeiten und ausgefallenen Streetfood-Märkten mangelt es in Berlin wahrlich nicht. Selbst die anspruchsvollsten Foodies kommen in dieser Stadt auf ihre Kosten und Besucher freuen sich über die – nicht immer ganz günstige – kulinarische Vielfalt. Seit kurzem erweitert nun ein weiteres Gourmet-Event die Auswahl und lockt mit Tacos, Burgern, Eis und kühlen Drinks zum After-Work-Mampfen.