Tagesspiegel Unterwegs Ostsee Ganz besondere Orte an der Küste

Wer schon einmal an der Ostsee war, wird sich immer wieder auf diesen besonderen Moment freuen, wenn bei der Anfahrt zum ersten Mal ein Stückchen Meeresblau zu sehen ist. Während wir dem Wasser näherkommen, stellt sich zuverlässig das Gefühl von Weite ein: Einatmen, Durchpusten, den Blick schweifen lassen!

Wie gut, dass die Ostsee so nah liegt. In diesem Heft bringen wir Ihnen die Kreidefelsen auf Rügen, den Strand von Ahrenshoop und zahlreiche Inseln und Küstenstriche näher. Alle von ihnen sind eine Wohltat fürs Auge – und für die Seele. Tagesspiegel Unterwegs Ostsee hat auf 148 Seiten ganz besondere Orte zusammengetragen, an denen Weite spürbar wird, und Menschen getroffen, die mit ihr aufgewachsen sind. Unsere Autor*innen und Fotograf*innen haben die gesamte deutsche Ostseeküste erkundet, von Flensburg bis Usedom und einen Abstecher in die süddänische Inselwelt unternommen, die manche die „Kalte Karibik“ nennen. Folgen Sie uns in diesem Heft zu den Perlen der Bäderarchitektur auf Usedom und den Perlen der Gastronomie an der Schlei und in der Holsteinischen Schweiz. Erleben Sie mit uns das junge Rostock, wandern Sie mit uns durchs Mönchgut auf Rügen oder erkunden Sie die kleine Insel Poel, auf der es mehr Pferde als Menschen und nur selten Handyempfang gibt.

Für unsere neue Rubrik „Top 5“ haben wir einige der besten Museen, Schiffserlebnisse, Wellness-Orte und andere Highlights an der Küste für Sie herausgesucht. Und wenn die Zeit einmal nur für einen Wochenendtrip reicht, dann schauen Sie doch in Empfehlungen für 48 Stunden in Boltenhagen, Lübeck oder dem polnischen Świnoujście auf Usedom!

Jetzt für nur 10,80 € – Abonnenten zahlen nur 8,50 €. Der Versand ist kostenlos. Hier können Sie das Magazin bestellen.

