Kein Wunder, dass diese italienischen Omas Stars im Internet sind. Zum Beispiel Pietrina. In einer Episode der „Pasta Grannies“ knetet die Nonna aus Sardinien mit großem Ernst Fregola aus Hartweizengries, sortiert die kleinen Kügelchen dann als Suppeneinlage aus und bereitet die großen zusammen mit Salsiccia und Safran zu. Und das alles ohne eine Miene zu verziehen. Tradition ist eine ernste Sache. Und in diesem Fall auch eine ausgesprochen gut schmeckende.

Frauen wie Pietrina, die die unzähligen italienischen Pastasorten noch selbst und meist per Hand herstellen, hat die englische Food-Autorin Vicky Bennison über die Jahre nach ihren Rezepten gefragt. Längst gibt es einen Youtube-Channel, eine Instagram- und eine Facebook-Seite und natürlich ein ebenso charmantes Kochbuch. Und tatsächlich hat es auch der ein oder andere Opa zu den „Pasta Grannies“ geschafft.

Noch mehr Hunger? Hier gibt es noch viel mehr einfache Rezepte für jeden Tag.

Die Fregola, die Pietrina mit Safran und Salsiccia zubereitet, sind kleine Kügelchen aus Hartweizengrieß und eine regionale Spezialität in Sardinien. Obwohl sie eine Pasta sind, werden sie meist wie ein Risotto gekocht. Also in dem man nach und nach Flüssigkeit zugibt. Wer es nicht wie Pietrina machen will: Fertige Fregola – manchmal auch Fregula geschrieben – gibt es etwa bei Viani, im Centro Italia oder im Frischeparadies zu kaufen.

DAS REZEPT

Zutaten (4 Personen)

500g Fregola

500g Salsicca

5g Safran

1 Zwiebel

100g Pecorino

Salz, Pfeffer

Zubereitung

Die Zwiebel in Olivenöl langsam anbraten, bis die Zwiebeln weich sind (5-7 Minuten), das Wurstbrät aus der Pelle drücken und kleine Kügelchen in die Pfanne geben. Währenddessen 1 Liter Wasser erhitzen und dann den Safran darin auflösen. Sobald das Brät gut Farbe bekommen hat, die Fregola zugeben. Eine Minute zusammen umrühren, dann nach und nach die Flüssigkeit zugeben. Das dauert etwa 15 Minuten. Die Fregola sollten noch einen leichten Biss und die Sauce eine cremige Konsistenz haben. Salzen, Pfeffern und mit reichlich mit geriebenen Pecorino bestreuen – und pronto servieren.