Rezepte, die so einfach sind, dass man weder genaue Anweisungen noch Mengenangaben braucht, nennt man in England „no recipe recipe“. Die Udon Nudeln aus Meera Sodhas neuem Kochbuch „Asien vegetarisch“ (DK-Verlag) sind so ein Fall. Man braucht nur die japanischen Weizennudeln und Eigelb. Das Nori-Blatt, das oben drauf kommt, ist schon fast Deko. Ein perfektes, schnelles Mittagessen. Wer mehr Zeit hat: Udon Nudeln kann man selbst kneten – geht übrigens am besten mit den Füßen.

Meera Sodha schreibt für den „Guardian“ die Kolumne „The new vegan“. Sie ist in Leicester geboren, ihre Eltern stammen aus Uganda und haben indische Wurzeln. Entsprechend polyglott sind Sodhas kreative Rezepte. Die Kolumne schrieb übrigens auch mal ein gewisser Yotam Ottolenghi. Da hieß sie noch „The new vegetarian“.

Meera Sodha: Asien vegetarisch. 120 Rezepte von Mumbai bis Peking. DK-Verlag, 304 Seiten, 26,95 Euro.

DAS REZEPT - Udon-Nudeln mit Eigelb

Zutaten (2 Personen)

300g vorgegarte Udon-Nudeln

2 mittelgroße Eigelb

1 EL Sojasauce

1 Noriblatt (in dünne Streifen geschnitten)

Zubereitung

Wasser in einem großen Topf sprudelnd aufkochen, die Nudeln zugeben und bissfest kochen. Vorgegarte Nudeln brauchen etwa 3 Minuten, getrocknete 4–7 Minuten.

In der Zwischenzeit in einer Schüssel die Eigelbe mit der Sojasauce verrühren. Die fertig gegarten Nudeln abgießen, die Eimischung sofort zugeben und alles sorgfältig vermischen, bis wirklich alle Nudeln mit der Sauce überzogen sind.

Die Nudeln auf Schalen verteilen und nach Belieben mit Noristreifen bestreuen. Sofort servieren.