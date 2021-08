„Der Planet schwebt in Lebensgefahr und mit ihm seine Bewohner“ – das sagt Umweltministerin Svenja Schulze, nicht bekannt für Panikmache und Übertreibungen. Und die SPD-Politikerin steht mit ihrer Reaktion auf den neuesten Bericht des Weltklimarates nicht alleine da. Der IPCC-Bericht zeigt in bisher nicht dagewesener Deutlichkeit, wie sehr die Zeit drängt. Er zeigt aber auch: Noch haben die Menschen es in der Hand, die Klimaerwärmung zu stoppen. Was jetzt dringend passieren muss, was sofort hilft, und warum wir mehr auf die Kinder hören sollten, darum geht es im Gespräch mit dem Klimaforscher Mojib Latif.

Mojib Latif leitet am Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung die Forschungseinheit Maritime Meteorologie. In seinem Buch „Heißzeit. Mit Vollgas in die Klimakatastrophe - und wie wir auf die Bremse treten“ erklärt er die naturwissenschaftlichen Hintergründe der Klimakrise auch für das Nicht-Fachpublikum sehr anschaulich und beleuchtet neben nationalen auch die internationalen Herausforderungen beim Kampf gegen den Klimawandel.

Außerdem geht es im Podcast um die Frage, warum der Ausbau der Windenergie an Land in Deutschland nicht vorangeht (T+) – obwohl die Erneuerbaren Energien der einzige Weg aus der Klimakrise sind. Wo es besonders hakt, das weiß Sinan Recber.

Weiteres Thema sind die Moore, die ja eine wichtige Funktion beim Klimaschutz spielen sollen, und die aber leider gescheiterte Moorschutzstrategie. Susanne Ehlerding vom Tagesspiegel Background Energie und Klima weiß, wo die Schwierigkeiten liegen.

