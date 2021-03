Mit dem Erlös sollen Corona-Hilfen ermöglicht und insgesamt 30 soziale Projekte bedacht werden.

In diesem Jahr adressiert die Weihnachtshilfe des Tagesspiegel-Spendenvereins vor allem Projekte und Initiativen in Berlin und Brandenburg, die sich mit ihrer Arbeit in der Coronakrise engagieren. So lässt der Spendenverein des Tagesspiegels großen Trägern wie den Maltesern, der Diakonie, der Stadtmission und den Mitgliedsvereinen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes finanzielle Unterstützung für ihre vielseitigen Projekte der Prävention und der konkreten Hilfen für Betroffene der Corona-Pandemie zukommen. Dank der Spenden der Leserinnen und Leser werden darüber hinaus unter anderem Angebote der Berliner Aids-Hilfe sowie der Beratungsstelle für Überschuldete des Diakonischen Werks Berlin Stadtmitte in Friedrichshain-Kreuzberg und andere Kiezinitiativen gestärkt. Auslandshilfe wird ebenfalls wieder gemeinsam mit der Deutschen Welthungerhilfe geleistet.

Ulrike Teschke, Geschäftsführerin des Tagesspiegels: „Ich bin sehr stolz, dass sich die Leserinnen und Leser des Tagesspiegels mit der Weihnachtshilfe unseres Spendenvereins so sehr identifizieren, dass sie seit fast 30 Jahren immer wieder solch hohe Summen aufbringen, um gemeinsam Gutes in Berlin, Brandenburg und darüber hinaus zu stiften – und das selbst in Zeiten von Corona. Diese Spendenbereitschaft ist in ihrer Art bundesweit einmalig und ihr gebührt meine tiefste Dankbarkeit.“

Auf Grund der aktuellen Entwicklungen des Coronavirus in Deutschland wird auch in diesem Jahr auf die öffentliche Ausschüttung der Spenden im Verlagsgebäude des Tagesspiegels verzichtet. Die bedachten Projekte erhalten ihre Spendensummen dennoch zeitnah und bedarfsgerecht.

Spenden nimmt der Tagesspiegel Spendenverein das ganze Jahr entgegen unter:

Spendenaktion Der Tagesspiegel e. V.

Verwendungszweck: „Menschen helfen!“

Berliner Sparkasse

IBAN: DE43 1005 0000 0250 0309 42

BIC: BELADEBE

Die Spendenaktion „Menschen helfen“

Die Weihnachtshilfe des Tagesspiegel-Spendenvereins „Menschen helfen!“ sammelt seit 1993 gemeinsam mit Leserinnen und Lesern des Tagesspiegels rund um die Weihnachtszeit Spenden für gute Zwecke in Berlin, Brandenburg und der Welt. So sind allein bei der Weihnachtsaktion in den vergangenen 28 Jahren bereits mehr als acht Millionen Euro Spenden zusammengetragen worden. Gefördert werden Berliner und Brandenburger Kiezinitiativen und große Träger, die sich für soziale und gesellschaftliche Zwecke engagieren.