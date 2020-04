Tour 1: Am Wasser gebaut (1)

Von Zehdenick nach Oderberg (oder Niederfinow)

Ein Asphaltband unter Bäumen begleitet Kanäle, auf denen einst Baumaterial für halb Berlin aus den Ziegeleien geschippert wurde. Die Radwege zwischen Oberhavel und Oder zählen zu den schönsten des Landes





Tour 2: Am Wasser gebaut (2)

Von Oderberg (oder Niederfinow) nach Joachimsthal

Den Grützpott in Stolpe kann man nicht essen. Aber wer ihn besteigt, hat einen weiten Blick über die Oder. Über Angermünde und die Fischteiche an der Blumberger Mühle gleiten wir auf guten Radwegen in die Uckermark

