Pferdewissenschaft, Altorientalistik, Biochemie So findet man den geeigneten Studiengang in Berlin

Wenn man sich in Berlin auf einen Studienplatz bewerben will, steht man vor einer endlosen Masse an Möglichkeiten. Die 19-jährige Geschichtsstudentin Rebecca weiß, wie schwierig die Entscheidung ist. „Ich habe mir wahnsinnigen Druck gemacht“, erzählt sie von ihrer Studienfachsuche. „Meine Eltern meinten von Anfang an, sie wollen nicht, dass ich das Fach später wechsele. Deshalb wusste ich: Ich muss die richtige Entscheidung treffen.“ Geholfen haben ihr dabei Gespräche mit Freunden und Lehrern. „Ich habe alle gefragt, was sie glauben, was zu mir passt. Weil ich schon immer sehr interessiert an Geschichte war, haben mir viele diesen Studiengang empfohlen.“

Aus den Empfehlungen habe sie eine Liste gemacht und sich auf die drei Studiengänge beworben, die ihr am meisten zusagten. Neben Geschichte waren das Politikwissenschaft und Germanistik. „Bei Germanistik und Geschichte wurde ich angenommen“, erzählt Rebecca. „Dann habe ich meine Eltern gefragt, und die haben Geschichte empfohlen, also hab ich das gewählt.“

Hilfe bei der Wahl des Studienfachs findet man unter anderem bei den Studienberatungen der Universitäten. Ein Grund für die Unsicherheit der Studieninteressierten sind laut Kristina Vaillant, Sprecherin der HU Berlin, oft familiäre Erwartungen. Auch der Studienort spielt mit Hinblick auf die Wohnsituation eine Rolle, ebenso die Studienfinanzierung. Katharina Kube von der Studienberatung der TU Berlin beobachtet oft einen inneren Konflikt: Zum einen sei da der Wunsch nach Sicherheit und guten Berufsperspektiven. Zum anderen wollten viele junge Menschen ein Fach studieren, mit dem sie sich identifizieren können. „Sie wollen der Gesellschaft nutzen.“ Diese Wünsche miteinander in Einklang zu bringen, sei nicht leicht.

Auch das Traumstudienfach Medizin muss nicht immer die richtige Wahl sein. © Getty Images/E+

Daraus resultiert laut Studienberaterin Saskia Huppertz von der FU häufig eine Angst, sich falsch zu entscheiden: „Der Gedanke, sich durch die Entscheidung Türen zu schließen, bereitet oft Sorgen.“ Viele hätten noch nicht geklärt, was sie sich von ihrem Studium wünschen. Das beobachtet auch Vaillant: „Manche Studieninteressierte haben zu viele Interessen, während andere äußern, sie wüssten gar nicht, wo ihre Interessen und Stärken liegen.“ Dabei helfen können Eignungstests und Praktika. Bei Onlinetests müsse man aber aufpassen, sagt Katharina Kube: „Ich würde keinem Test trauen, der mir nach zwanzig Minuten sagt, ich soll unbedingt Landschaftsarchitektur studieren.“

Wie findet man das passende Studienfach? persönliche Interessen überlegen : das müssen nicht nur die Lieblingsfächer sein, sondern auch Hobbys und andere Interesse

: das müssen nicht nur die Lieblingsfächer sein, sondern auch Hobbys und andere Interesse praktische Erfahrungen sammeln : zum Beispiel über Praktika, Freiwilligendienste oder den Besuch von Praktika

: zum Beispiel über Praktika, Freiwilligendienste oder den Besuch von Praktika Beratung in Anspruch nehmen: sowohl der Rat von Familie und Freunden als auch von professionellen Studienberatern kann helfen

Laut Vaillant ist es wichtig, die Wahl des Studienfaches nicht schwarz-weiß zu betrachten. „Dabei sollten sich die Studieninteressierten nicht davon abhalten lassen, auch über den Tellerrand zu schauen.“ Dazu gehört, nicht nur die Lieblingsschulfächer zu bedenken. Auch Freizeitbeschäftigungen können eine berufliche Perspektive eröffnen: „Das können Hobbys sein, das Organisieren von Partys, Bloggen oder das Schrauben an Maschinen“, sagt Vaillant. Katharina Kube rät dazu, zu differenzieren zwischen Themen, die einen grundsätzlich interessieren, und solchen, mit denen man sich intensiv beschäftigen will: „Erneuerbare Energien sind ein spannendes Thema. Aber das heißt nicht, dass man sich damit auseinandersetzen will, wie ein Windrad funktioniert.“

Saskia Huppertz von der Studienberatung der FU empfiehlt, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die Erfahrung mit dem möglichen Studienfach haben. Wer Medizin studieren möchte, könne zum Beispiel das Gespräch mit einer Ärztin suchen. Und wer sich von dem großen Angebot an Studiengängen überfordert fühle, dem helfe eventuell ein Tagebuch oder eine Mindmap, um die eigenen Gedanken zu ordnen.

Termine zur Studienorientierung Mitte Juni bieten viele Berliner Hochschulen und Universitäten Studieninformationstage an. Eine Auswahl: Die Technische Universität Berlin und die Humboldt-Universität Berlin bieten vom 10. bis zum 14. Juni 2024 eine „Woche der Studienorientierung“ an, mit zahlreichen Angeboten in Präsenz, digital und hybrid. Studiengänge und Fachgebiete stellen sich vor, Interessierte erhalten Einblicke in den Studienalltag, Campustouren werden angeboten. Eine Anmeldung ist in der Regel nicht nötig.

und die bieten vom 10. bis zum 14. Juni 2024 eine „Woche der Studienorientierung“ an, mit zahlreichen Angeboten in Präsenz, digital und hybrid. Studiengänge und Fachgebiete stellen sich vor, Interessierte erhalten Einblicke in den Studienalltag, Campustouren werden angeboten. Eine Anmeldung ist in der Regel nicht nötig. An der Freien Universität Berlin finden nur am 11. und 12. Juni „InFUtage“ statt: am 11. Juni zentral im Henry-Ford-Bau, am 12. Juni auf dem ganzen Campus Dahlem.

finden nur am 11. und 12. Juni „InFUtage“ statt: am 11. Juni zentral im Henry-Ford-Bau, am 12. Juni auf dem ganzen Campus Dahlem. Die Hochschule für Recht und Wirtschaft Berlin bietet einen Tag der offenen Tür am 12. Juni.

Kube, Huppertz und Vaillant raten dazu auszuprobieren, was einem gefällt. Es gebe die Möglichkeit, beim Tag der offenen Tür oder in regulären Vorlesungen in Studiengänge reinzuschnuppern. Mitte Juni findet zudem die Woche der Studienorientierung statt, in deren Rahmen die Berliner Universitäten und Hochschulen über Möglichkeiten bei der Studienfachwahl informieren. Auch ein Gap Year inklusive Freiwilligendienst oder Praktikum kann bei der Orientierung helfen.

Rebecca ist mit ihrer Entscheidung zufrieden - aktuell zumindest. „Inzwischen sehe ich es nicht mehr als Schande, das Studienfach zu wechseln.“ Schließlich könnten Lebensumstände und Wünsche sich immer ändern.