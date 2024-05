Ausstellung „Läuft“ in Dahlem Mehr als nur Blut

Bindengürtel, Menstruationstassen, eine Abbildung des komplexen „Periodensystems“ des weiblichen Körpers – seit Oktober 2023 widmet sich die Ausstellung „Läuft“ im Museum Europäischer Kulturen (MEK) der Menstruation und ihrer Kulturgeschichte in Europa.

Erst seit gut zehn Jahren erfährt das Thema zunehmend öffentliches Interesse. Vorher galt die Menstruation als „Privatsache“ der Frauen, die möglichst unbemerkt ertragen wurde, inklusive möglicher schmerzhafter Krämpfe, der Kosten für Hygieneartikel, Abwertungen und Vorurteile.

Die Kulturgeschichte der Menstruation wird auch an Hygieneprodukte sichtbar. © SMB/Museum Europäischer Kulturen/Christian Krug

Das will die Ausstellung in Berlin-Dahlem ändern. „Lasst uns darüber sprechen!“, heißt es im Info-Text am Eingang. Aber wie nehmen die Museumsbesuchenden das Thema auf? „Die Ausstellung kommt super an“, sagt Jana Wittenzellner, die leitende Kuratorin und stellvertretende Direktorin vom MEK. „Ich bekomme sogar E-Mails, in denen sich Besucherinnen oder Besucher explizit für die Ausstellung bedanken.“

Jana Wittenzellner ist stellvertrende Direktorin des Museums Europäische Kulturen. © Staatliche Museen zu Berlin/Juliane Eirich

Gleich im ersten Raum der Ausstellung erwartet die Besuchenden nachgefertigte Monatswäsche aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die überdimensioniert wirkenden Wickel-„Höschen“ aus Leinen können in einer Kabine sogar anprobiert werden. An einer langen Schauwand verfolgen die Besuchenden anhand zahlreicher Bilder und kurzen Info-Texten die Geschichte der Hygieneprodukte nach.

Schon im 19. Jahrhundert gab es Unternehmerinnen

Die meisten der präsentierten Erfindungen stammen von Frauen. Warum? „Mit dem Fokus auf weibliche Erfinder wollen wir zeigen, dass es im 19. und frühen 20. Jahrhundert schon Unternehmerinnen gab“, sagt Jana Wittenzellner, die das Konzept gemeinsam mit den Kuratorinnen Sofia Botvinnik und Franka Schneider entwickelte.

Allerdings habe man über einige Frauen kaum etwas in Erfahrung bringen können. „Über Jennie Bornstein, die sich 1897 einen ‚Catamenial Sack’ patentieren ließ – eine Art wiederverwendbarer Menstruationsbinde – wissen wir so gut wie nichts“, sagt Wittenzellner . „Bei Wikipedia sind Biografien von Frauen nicht nur unterrepräsentiert, sondern werden auch überdurchschnittlich oft zur Löschung vorgeschlagen. Sie gelten also als irrelevant.“

Gedankenspiel: Was wäre, wenn Männer menstruieren und Frauen nicht? © SMB/Museum Europäischer Kulturen/Christian Krug

Die meisten Besuchenden sind bisher weiblich, berichtet Wittenzellner. „Die meisten Männer kommen in Begleitung einer Frau, aber es gab auch etliche, die allein da waren. Einige sagen, sie seien erst skeptisch gewesen, doch dann fanden sie die Ausstellung sehr interessant.” Sie hätten erst vor Ort Ausstellung gemerkt, wie wenig sie eigentlich über die Menstruation wüssten, und dass es dabei um viel mehr gehe als um Blut, so Wittenzellner.

Eine interessante und unterhaltsame Anregung zum Thema dürften die fiktiven Werbe-Clips sein, in denen Menstruationsprodukte „für den Mann“ beworben werden: Da werden sie cool, sportlich und dynamisch dargestellt statt diskret und blumig.

Auf einen Blick Das Museum Europäischer Kulturen in Dahlem zeigt noch bis zum 6. Oktober 2024 die Schau „Läuft. Die Ausstellung zur Menstruation“. Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.

14195 Berlin-Dahlem, Arnimallee 25, smb.museum

Im dritten Ausstellungsraum können Besucherinnen und Besucher ihre Anliegen zum Thema Menstruation aufschreiben und sie auf Regalen sozusagen mit ausstellen. Das Angebot wird gerne angenommen. „Ich gehe immer mal wieder durch die Ausstellung und lese einige der Blätter durch“, sagt Jana Wittenzellner.

Besonders in Erinnerung ist Wittenzellner die Erzählung eines Vaters, der schrieb, wie stolz er gewesen sei, als seine Tochter ihm von ihrer ersten Periode berichtete. Eine Frau wiederum habe geschrieben, sie sei 70 Jahre alt und habe als Mädchen gar nichts über die Periode gewusst; sie sei froh, dass es dafür nun einen Raum im Museum gebe.

Auch andere Museen haben bereits Interesse an der Ausstellung angemeldet. Doch „Läuft“ sei nicht als Wanderausstellung konzipiert, sagt Wittenzellner. Man müsste die Schau dafür überarbeiten. „Das prüfen wir gerade“, sagt sie.