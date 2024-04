„Mich vereinigen mit meinen Wolken und Felsen“   Wie Caspar David Friedrich die Natur malte

Wahrscheinlich trägt er einen grauen Lodenmantel und derbe Stiefel, als er, im Jahre 1799, seine erste Wanderung in der Sächsischen Schweiz unternimmt. Ein Jahr zuvor war der gebürtige Greifswalder nach Dresden gezogen. Hier will Caspar David Friedrich an seinen Zeichnungen feilen, die Malerei verbessern. Die Stadt hat sich dank ihrer bedeutenden Akademie zum europäischen Kunstmekka gemausert. Der 24-Jährige lernt neue Techniken, doch er braucht Inspiration und Ideen. Die findet er in der Natur.

Meist stapft er allein los, nimmt sich Zeit, um immer wieder innezuhalten. „Ich muss allein bleiben (…) um die Natur vollständig zu schauen und zu fühlen. Ich muss mich dem hingeben, was mich umgibt, mich vereinigen mit meinen Wolken und Felsen …“, schreibt er. Seite für Seite füllt er seine Notizbücher mit Skizzen.

Er komponierte seine Szenen später im Atelier

In Krippen, rund 45 Kilometer von Dresden entfernt, kann man sich auf die Spuren des Künstlers begeben. 1813 hatte er in diesem Dorf links der Elbe eine Wohnung bezogen. Hier startet der Caspar-David-Friedrich-Weg, der gut vier Stunden lang in einer Runde an Baumgruppen und Felsbrocken vorbeiführt, die der Künstler skizziert hat. 22 dieser Zeichnungen sind erhalten. Den einen Fels, auf dem etwa „Der Wanderer über dem Nebelmeer“ (1818) entstanden ist, wird man nicht finden. Denn Friedrich übernahm nichts eins zu eins, sondern setzte für seine Werke einzelne Elemente zusammen, komponierte seine Szenerien im Atelier nach Gusto.

Das Felsentor im Uttewalder Grund im Nationalpark Sächsische Schweiz hat Friedrich gezeichnet. © Hella Kaiser

Von Wehlen aus, auch an der Elbe gelegen, gelangt man binnen einer halben Stunde zu Fuß in den Uttewalder Grund. Hier skizziert Friedrich mehrfach das Felsentor. Es wird durch drei herabstürzende Felsblöcke gebildet, die in den Steilwänden der hier sehr engen Schlucht steckengeblieben sind. Genau wie auf Friedrichs Blättern sieht es noch heute aus.

Emsig bearbeitet der Maler seine Vorlagen im Dresdner Atelier. Wie sah es aus? Georg Friedrich Kersting hat den Künstler, vor seiner Staffelei sitzend, gemalt. Das Bild entstand 1811. Eine Kopie hängt im Kügelgenhaus, dem Museum der Dresdner Romantik. Eine Künstlerfamilie mit Rang und Namen wohnte einst hier, Friedrich ging bei ihnen ein und aus.

Wilhelm von Kügelgen schreibt in seinen Erinnerungen: „Friedrichs Atelier war von so absoluter Leerheit, daß Jean Paul es mit dem ausgeweideten Leichnam eines toten Fürsten hätte vergleichen können. (…) Sogar der so wohlberechtigte Malkasten nebst Ölflaschen und Farblappen war ins Nebenzimmer verwiesen …“

Die Ausstellungen: „Caspar David Friedrich. Wo alles begann – Der Maler“, Albertinum (24.8. 2024 - 5.1.2025)

albertinum.skd.museum

(24.8. 2024 - 5.1.2025) albertinum.skd.museum „Caspar David Friedrich. Wo alles begann – Der Zeichner“, Kupferstichkabinett (24.8. - 17.11.24)

kupferstich-kabinett.skd.museum

(24.8. - 17.11.24) kupferstich-kabinett.skd.museum Dauerausstellung im Kügelgenhaus – Museum der Dresdner Romantik

museen-dresden.de.

Friedrich hält sich mit dem Verkauf von Sepiablättern über Wasser, die wohlhabende Bürger bei ihm bestellen. 1816 aber bekommt er eine Stelle an der Dresdner Kunstakademie und verdient immerhin 150 Taler im Jahr. Der eingefleischte Junggeselle, den Helene von Kügelgen als „der Unpaarste aller Unpaaren“ charakterisiert, denkt ans Heiraten.

1818 vermählt er sich mit der 19 Jahre jüngeren Christiane Caroline Bommer. Im Freundeskreis blüht der oft schwermütige Künstler auf. Bei einem Ausflug etwa soll er für die Kinder einen Turm im Bach gebaut haben, „in einer Art von Fischereianzug wie ein hochbeiniger Reiher im Wasser stehend“, erinnerte sich Gerhard von Kügelgen.

1835 erleidet Friedrich einen Schlaganfall, kann nun keine Ölgemälde mehr anfertigen. Die Familie verarmt. Der Maler stirbt fünf Jahre später, mit 65 Jahren. Seine letzte Ruhestätte findet er auf dem Dresdner Trinitatisfriedhof. Um zu seinem Grab zu kommen, muss man das imposante Eingangstor durchschreiten. Jenes, das Friedrich 1825 auf einem Gemälde verewigt hat.