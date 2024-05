Pilgern nach Pillgram Zu Besuch auf dem Weingut Patke in Ostbrandenburg

E nde September hat die Sonne noch Kraft, 90 Kilometer östlich von Berlin kehrt sie an diesem Morgen die letzten Reste von Frühnebel aus den Rebzeilen. Das Licht dringt durch die Beeren und lässt sie aufleuchten in den Farben der Reife von Grüngelb bis Kupfergold.

Im Weinberg am Weißen Fließ in Pillgram, in Sichtweite der „Autobahn der Freiheit“, werden Weiß- und Grauburgunder gelesen. Und weil es wenige Dinge gibt auf der Welt, die so befriedigend sind wie gesunde Trauben von ihren Stöcken zu schneiden, sieht man die Erntehelfer mit einem Lächeln Eimer um Eimer füllen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Anreise Mit dem RE 1 von Berlin bis Pillgram dauert es etwas mehr als eine Stunde, anschließend noch 15 Minuten zu Fuß. Die Anreise mit dem Auto zum Weingut Patke dauert rund eineinhalb Stunden. 15236 Jacobsdorf OT Pillgram, Kirchstraße 5, weingut-patke.de

Gesammelt in große Plastikboxen werden die Trauben direkt ins nahe gelegene Weingut Patke gefahren. Der Jahrgang 2023 markiert hier einen Sprung nach vorne. Der neue Weinkeller auf dem Gelände einer ehemaligen LPG wurde einen Tag vor Lesebeginn gerade noch rechtzeitig fertig, doch dann fiel erst mal die Hauptpumpe aus.

Die geernteten Trauben werden direkt ins Weingut gefahren. © David Heerde/David Heerde für den Tagesspiegel

Ohne Wasser geht auf einem Weingut nichts, man braucht es, um immer wieder zu putzen, denn nur mit Sauberkeit entsteht sauberer Wein. Außerdem rinnt es kühlend durch die doppelten Wände der Edelstahltanks, um eine langsame, gleichmäßige Gärung zu erreichen, die die Weinaromen zu ihrer vollen Entfaltung bringt.

Eine ausgefallene Pumpe kann Matthias Jahnke nicht aufhalten, zumal Wärme, Wasser und Lüftung sein Metier sind. Im Hauptberuf leitet der Weingutbesitzer ein Installationsunternehmen mit über 100 Mitarbeitenden.

Seit er hinter dem alten Hof ­seiner Oma Ilse Patke die ersten Zeilen Reben gepflanzt hat, ist Jahnke davon überzeugt, dass man im Osten Brandenburgs Wein produzieren kann, der sich nicht zu verstecken braucht.

Weingutbesitzer Matthias Jahnke will durchstarten. © David Heerde für den Tagesspiegel

Ich möchte der Region etwas zurückgeben. Matthias Jahnke, Weingutbesitzer

Der neue Jahrgang, der gerade eingefahren wird, weist in die Zukunft. Jahnke hat nicht nur in Kellertechnik investiert, er hat mit Romano Voß auch einen neuen Kellermeister verpflichtet, der aus Brandenburg stammt. Der Chef steht niemals still, gerade hat er mit Partnern einen alteingesessenen Obstbaubetrieb übernommen, als der Inhaber in den Ruhestand ging.

„Ich möchte der Region etwas zurückgeben“, sagt Jahnke. Mit guten Produkten aus nachhaltiger Landwirtschaft. Aus dem Hobby Wein ist für ihn eine Berufung geworden. In den nächsten Jahren wird er seinen Arbeitsplatz nach und nach ganz in den Weinberg und die Brennerei verlegen und Patke zum größten Weingut Brandenburgs entwickeln.

Önologie Jan Kiegeland berät das Weingut Patke © David Heerde/David Heerde für den Tagesspiegel

Kalkeinlagerungen verleihen den Weinen Frische. Jan Kiegeland, Önologe

Zusammen mit dem önologischen Berater Jan Kiegeland will das Team immer besser verstehen, was es bedeutet, Wein auf den Endmoränen anzubauen, mit denen die letzte Eiszeit die Landschaft geprägt hat. „Es ist nicht Burgund, aber ich bin angenehm überrascht, dass es hier nicht nur Sand gibt“, sagt Kiegeland. „Kalkeinlagerungen verleihen den Weinen Frische, während Lehmanteile dafür sorgen, dass der Boden auch Wasser halten kann.“ Sonnenstunden müssen in Brandenburg ohnehin nicht mehr gezählt werden, sie liegen beinahe auf dem Niveau von Baden.

Nach Pillgram führt der Regionalexpress der Linie 1, aber auch ein Pilgerweg, der Frankfurt (Oder) mit Santiago de Compostela verbindet. Nach Osten sind es noch gut zehn Kilometer, nach Westen knapp 2500. Schon im Mittelalter wurde in der Region Wein angebaut, der Durst der Viadrina-Studenten hat sich in ihren oft von Spott geprägten, auf Latein gesungenen Trinkliedern erhalten.

Häufig helfen Senioren bei der Weinlese. © David Heerde/David Heerde für den Tagesspiegel

„Wein von märkischer Erde geht durch die Kehle wie ein Schwert“, heißt es da etwa. Diese Zecher konnten nicht ahnen, was einige Jahrhunderte später moderne Kellertechnik, nachhaltiger Weinbau und eine Menge Herzblut in die Flaschen bringen würden.

Mit dem Gabelstapler hebt Romano Voß eine Lesekiste voller Weißburgunder-Trauben in die Höhe und kippt sie in die Abbeermaschine. Diese entfernt die Stängel und quetscht die Beeren an, bevor sie auf die Presse kommen, der herabrinnende Most glitzert im Sonnenlicht.

Die Lesekisten mit den reifen Weißburgunder-Trauben, die frisch aus den Rebzeilen kommen, werden mit dem Gabelstapler angehoben und in die Abbeermaschine gekippt. © David Heerde für den Tagesspiegel

In der Zukunft werden traditionelle Rebsorten wie Weißburgunder zu den Exoten in den Weinbergen des Weinguts Patke gehören, denn sie brauchen umfassenden Schutz gegen die Pilzkrankheiten Echter und Falscher Mehltau. Um weitestgehend auf Pflanzenschutzmittel verzichten und in Zukunft biodynamisch wirtschaften zu können, setzt Matthias Jahnke auf Neuzüchtigungen mit hoher Resistenz, die sogenannten Piwi-Rebsorten.

Diese Kreuzungen verbinden die resilienten Anlagen von Wildreben mit der Aromatik europäischer Edelreben. Wenn bei Patke Weinberge neu angelegt oder erweitert werden wie an der ­Messe in Frankfurt (Oder), dann mit neuen Rebsorten: rote Cabernet­Varianten, weiße Sauvignon-Spielarten. An der Messe standen zuletzt Obstbäume, lange davor aber wuchs auch hier einmal Wein. Aus dem nahen Wald schauen Rehe vorbei, Kellermeister Voß hat zuletzt auch einen Wolf gesichtet.

Der aus der Presse herabrinnende Most glitzert im Sonnenlicht. © David Heerde für den Tagesspiegel

An Frankfurts Weintradition schließt Matthias Jahnke gleich in mehrfacher Hinsicht an: Mit den wiedererstandenen Weinbergen, einer Weinbar, die ab Sommer in einem Kreuzgewölbe am Holzmarkt mit Terrasse direkt an der Oder eröffnet und mit den neuen Namen seiner Weine. Die Basislinie für knapp unter 10 Euro wird „Oder“ heißen, die gehobene ein „Von“ tragen, in Erinnerung an den in Frankfurt geborenen Dichter Heinrich von Kleist und seine Novelle „Die Marquise von O ...“.

Die künftigen Top-Flaschen sollen den Namen des Flussgottes Viadrus tragen. Doch was genau einen Spitzenwein aus dem Brandenburger Moränenland ausmacht, werden Voß und Kiegeland erst nach den Erkenntnissen der Ernte 2023 genauer wissen. Am Ende hat sie 36 Tonnen Trauben geliefert und gut sechs Wochen gedauert.

Raus ins Grüne – rein in den Frühling! © Tagesspiegel

Es ist klirrend kalt im Weinkeller, als die neuen Weine Ende Januar 2024 direkt aus den Tanks und Fässern probiert werden, Kellermeister und Berater aber wirken zufrieden. Beim Verkosten fallen immer wieder die Worte „saftig“, „hat Zug“ und „schöne Frische“. Besonders begeistert der allererste Ertrag der Piwi-Rebsorte Pinot Iskra, einer resilienten Weißburgunder-Neuzüchtung mit feiner Würze aus dem Friaul, die in Brandenburg eine neue Heimat gefunden hat.

Eine perfekte Cuvée

Die Aufgabe der kommenden Wochen: Aus den vielen Tanks, Fässern und Rebsorten die endgültigen Weine zusammenzustellen. Das bedeutet, immer wieder zu verkosten und dabei zu überlegen, was sich gegenseitig bereichern könnte.

Für „Oder weiß“ finden Weißburgunder, Grauburgunder, ­Muscaris, Bacchus und Souvignier gris zusammen, eine Cuvée, die Struktur, Duft und Trinkfluss vereinen will. Voß und Kiegeland experimentieren, um das volle Potenzial ihrer Weine kennenzulernen. Riesling haben sie in zwei verschiedenen Behältern vergoren, einer traditionellen Tonamphore und einem großen Kunststoffei. „Die Säure wirkt beim Wein aus dem Ei klarer, die aus der Amphore wärmer am Gaumen“, beschreibt Kiegeland den Unterschied.

Tagesspiegel Unterwegs Newsletter Tagesspiegel Unterwegs liefert Inspirationen und Geheimtipps, empfiehlt kleine Reiseziele, Spaziergänge und Genussorte. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

In einem Holzfass lagert Chardonnay, der für den Grundwein des neuen Spitzensekts bestimmt ist. Wer den Blanc de Blancs verkosten will, muss sich gedulden. „Ich will ihn drei Jahre in der Flasche auf der Hefe reifen lassen“, sagt der Kellermeister. Das ist länger als in der Champagne, wo ein Minimum von 15 Monaten vorgeschrieben wird.

Hofladen auf dem Weingut Patke © David Heerde für den Tagesspiegel

Bei Patke ist der Anspruch hoch und die Lust am Ausprobieren groß. Es gibt auch einen leicht hefetrüben, sprudelnden Pet Nat im Angebot, einen gelagerten Brand aus Glühwein und Versuche mit einem wuchtigen Rotwein aus angetrockneten Regent-Trauben, hergestellt wie ein Amarone in Italien.

Bislang wurden Patke-Weine vor allem direkt vertrieben, über den ­eigenen Hofladen und bei den Veranstaltungen, die rund um das Jahr Besucher nach Pillgram einladen. Dort erwarten sie nicht nur der Weinkeller und die eigene Brennerei. In mehreren Häusern wachsen Erdbeeren, geschützt unter einem Foliendach in bequem erhöhter Ernteposition.

Auf dem Gut werden nicht nur exquisite Weinsorten angebaut, sondern auch Dexter-Rinder gezüchtet. © David Heerde/David Heerde für den Tagesspiegel

Auf den Wiesen dahinter grasen die kleinen, robusten Dexter-Rinder, die Matthias Jahnke hält. Per Weideschuss sollen sie, ohne Stress für die Tiere, in der Natur erlegt werden, ein Metzger aus der Region übernimmt die Veredelung zu Wurst und Schinken.

Vom Jahrgang 2023 wird es 10.000 ­Flaschen mehr geben als bisher – und genug, um damit zu beginnen, Berlin für die Weine aus dem Umland zu begeistern. Das ist bislang noch keinem Weingut aus Brandenburg gelungen, doch Matthias Jahnke zeigt sich optimistisch: „Wir wollen der Lieferant von Wein und Sekt für Berlin werden.“

Patke-Weine sollen zukünftig auch in Berlin zu bekommen sein. © David Heerde für den Tagesspiegel

Eine Reihe von Sommeliers und ­Weinhändlern aus der Hauptstadt haben sich angesagt, um sich vor Ort selbst ein Bild davon zu machen, was da in Pillgram heranreift, und hier künftig vielleicht auch einen eigenen Wein zu verwirklichen. Im April gibt Kellermeister ­Romano Voß den neuen Jahrgang frei. Er wird die Diskussion darum befeuern, zu welcher Qualität Wein von märkischer Erde gelangen kann.

Neusortierung der Weingüter in Brandenburg

Das Weinland Brandenburg befindet sich mitten in einer Neusortierung. Mit dem „Großräschener See“ wurde jetzt erstmals eine regionale Herkunft nach EU-Recht geschützt. Wo ehemals Kohle abgebaut wurde, wachsen heute Piwi-Rebsorten auf einem zusammen mit dem See angelegten Hang, den das Weingut Wobar bewirtschaftet. Nachhaltiger Weinbau hilft hier, die Wunden einer Landschaft zu heilen.

Blick auf den Weinberg des Familien-Weinguts. © David Heerde/David Heerde für den Tagesspiegel

Für die Weinberge im Westen rund um Werder soll die Bezeichnung „Mittlere Havel“ als geschützte Herkunft beantragt werden, gleichzeitig sind die Nachfolgefragen am Wachtelberg oder in Töplitz offen.

Im Osten dagegen wird in die Zukunft investiert. Neben dem Weingut Patke hat auch Marbachs Wolfshügel unweit der Neiße einen neuen Keller eingeweiht, in dem nun Stefan Bönsch für die Weine verantwortlich ist. Bislang wurden die Weine von Schloss Proschwitz in Sachsen ausgebaut. Auf dem Südhang der Jerischker End­moräne wächst der beste Riesling der Mark. Über eine Herkunftsbezeichnung, die Brandenburgs aktuell dynamischste Weingüter umschließt, wird noch diskutiert.

Egal, ob sie am Ende „Oder-Neiße“ oder „Brandenburger Moränenland“ heißen wird: Der regionale Weinbau ist sichtbarer als je zuvor. Und er lädt ein zu Weinen, die keinen Kuriositätenbonus mehr brauchen, sondern selbstverständlicher und genussvoller Teil einer nachhaltigen Kulturlandschaft sind.