Tipps von der Gynäkologie-Chefärztin So klappt es mit dem Stillen

Es ist 3 Uhr nachts, das Baby schreit, weil es Hunger hat – und die Brustmilch will nicht richtig fließen. Was tun? Im Gyncast, dem Gynäkologie-Podcast des Tagesspiegels, erfahren Sie, wie Sie gut durch Stillzeit kommen und warum gleichzeitig okay ist, dass sich so viele Eltern schon früh gegen das Stillen entscheiden.

Denn Stillen ist quasi ein eigener Vollzeitjob. Wer versucht, parallel noch einem Beruf nachzugehen, hat es schwer. Wir sprechen mit euch über blöde Sprüche und unerwünschte Ratschläge beim Stillen in der Öffentlichkeit, von wem diese Sprüche tatsächlich meistens kommen und was gegen schmerzende Brustwarzen hilft.

„Ich fühle mich wie eine Kuh mit diesen Milchpumpen“

Prof. Dr. Mandy Mangler vom Gyncast-Team ist Chefärztin für Gynäkologie und hat selber fünf Kinder. Im Podcast erzählt sie, wie sie das letzte Kind überall mit in ihre Klinik genommen und dort gestillt hat. Sie spricht darüber, was ihr gegen Hemmungen beim öffentlichen Stillen geholfen hat und warum sie sich nie mit Milchpumpen anfreunden konnte.

„Ich fühle mich wie eine Kuh mit diesen Milchpumpen“, sagt Mangler im Podcast. Trotzdem seien die Geräte hilfreich – gerade auch, wenn man Partner:innen oder Verwandte beim Stillen einbeziehen will.