Tschüs Alexanderplatz, Hallo Campingplatz! Berlins großer Campingplatz mit neuer Gastro

Der Sommer naht, die Campingsaison ist eröffnet. Und an Berlins großem Campingplatz im Ortsteil Kladow gibt’s frische News aus der Küche. Der riesige Campingplatz befindet sich nahe dem Glienicker und Sacrower See und hat 1000 Stellplätze. Mittendrin: Mirko Illgen. Den hat der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel zum Saisonstart besucht.

Vom Alex zum Glienicker: Marko Illgen. © André Görke

Den den Gastronomen kennen viele vom Spandauer Havelufer – aus dem „Salt & Sugar“ am Breitehorn, das im Frühjahr 2023 überraschend geschlossen worden ist.

Jetzt ist der Gastronom zurück. Beim Treffen auf dem Berliner Campingplatz am Krampnitzer Weg erzählt er dem Spandau-Newsletter: „Seit 2019 hatten wir das ‚Salt & Sugar‘ am Breitehorn, ich war stiller Teilhaber, doch das Gesamtpaket stimmte zum Schluss nicht mehr: Uns war nicht klar, was das Bezirksamt eigentlich mit dem Ufer genau vorhat. Der Campingplatz dort war ja schon weg. Es gab außerdem bauliche Mängel, unsere Terrasse war schief wie der Fußweg am Havelufer. Der Parkplatz war auch in keinem guten Zustand. Und auf dem Weg zu uns gab’s keine Laternen durch den Wald.“

Wer aber als Gast in der Dunkelheit einer Rotte Wildschweine in Hohengatow begegnet, überlegt sich zweimal, ob er noch mal den Fußweg auf sich nimmt. Kurzum: „Es fehlte die Perspektive.“

War das ein gigantischer Ort! Das Salt und Sugar am Breitehorn am Havelstrand. © André Görke

Es gab noch andere Gastro-Immobilien, die auf dem Markt sind, auch im Dorfkern von Gatow zum Beispiel. „Dass wir an diesem Campingplatz hier am Glienicker See in Kladow gelandet sind, war eher ein glücklicher Zufall. Ich bekam einen Tipp. Als ich dann rausfuhr, sagte ich: Was für eine geile Ecke! Das ist ein ungeschliffener Diamant.“ Vor drei Wochen war Eröffnung – hier der Biergarten.

Der Gastronom ist nach Kladow gezogen - hier der Biergarten am Campingplatz. © André Görke

„Helmut“ heißt das Restaurant – wie Illgens Opa. Und seine Oma? „Oma Ilse’s Zuckerschlösschen“ heißt das Lädchen nebenan, so eine Art Campingplatz-Späti mit Café, Brötchen, Bier und Süßwaren. Dort werden auch Badegäste auftauchen, die zum Glienicker oder Sacrower See radeln. Das bekannte Strandlokal „Landleben“ hat den Betrieb für den Badesommer am Sacrower See bekanntlich eingestellt.

Billige TK-Schnitzel gibt’s nicht, das ist ja keine müde Frittenbude, sondern ein Restaurant auf einem Berliner Campingplatz – und Camper sollte bitte keiner mehr unterschätzen im Jahr 2023. Die sind in Kladow nicht mehr auf der Durchreise, sondern am Ziel.

„Ich will moderne deutsche Küche anbieten, das lockt auch die Nachbarn in Kladow an.“ Seine spontane Empfehlung? „Ochsenbäckchen – wo gibt’s die noch selbst zubereitet? Die Klopse sind auch einer meiner Klassiker. Und am Zander probieren wir uns auch aus, viel mit Säure und Frucht als Kontrast“, sagt er. Illgen steht aktuell mit in der Küche. Die Personalsuche ist wie überall schwierig.

Sein Singsang ist nicht berlinisch, aber heiter. Wo kommt er her? Illgen holt Luft und redet plötzlich vergnügt breites sächsisch. „Ich bin echter Karl-Marx-Städter!“ Vielleicht macht er auch mal einen Motto-Abend mit DDR-Küche auf dem Campingplatz, die Grenze lag ja gleich nebenan und verlief durch die Mitte des Glienicker Sees. Auf der anderen Seite liegt der Potsdamer Ortsteil Groß Glienicke.

„Ich bin seit 30 Jahren in der Gastro, habe als junger Koch in der Konsum-Großkantine zur DDR-Wendezeit gelernt, war im Romantikhotel im Schwabenland, später habe ich mich im Nachtleben ausprobiert und auch in der Schaustellerbranche, zuletzt zehn Jahren hartes Tourismusgeschäft unterm Fernsehturm direkt in den Rathaus-Passagen am Alexanderplatz“, sagt Illgen. „Auf all diesen Stationen lernst du so viele ganz unterschiedliche Perspektiven, die mir hier in Kladow an diesem Campingplatz weiterhelfen. Wobei Camper und Anwohner ein anspruchsvolleres Publikum sind als Touristen am Alex.“ Die muss man pflegen, damit sie wiederkommen.

Die Zufahrt zu den Campingplätzen. Auch einen Kiosk für Anwohner, Badegäste und Camper gibt es. „Späti“ nennen sie so was in der Innenstadt. © André Görke

Ostern 2024 ist übrigens schon fast ausgebucht, denn: „Camper sind gute Organisatoren, die reservieren früh“, sagt Illgen. Weihnachten will er öffnen für die Kladower. Und den großen Saal neben dem Restaurant will er wiederbeleben, mit Tanzveranstaltungen – davon gibt es nicht viele im 16.500-Leute-Ortsteil. In den 90ern gab es auf dem Campingplatz noch beliebte Tanzfeste, erzählten Alt-Kladower.

Karl-Marx-Stadt, Neukölln, Friedrichshain, Kladow

Er hat in Neukölln gelebt, wohnt aktuell in Friedrichshain, die Wohnung aber sieht er wenig, dafür ist der Weg zu weit. „Ich habe jetzt einen Camper hier in Kladow, das erspart mir am Tag drei Stunden Fahrtweg.“ Überhaupt der Weg – Illgen, stattlicher Typ, klare Kante – wirkt plötzlich ganz verträumt.

„Wenn ich das Brandenburger Tor im Rückspiegel sehe, wird Berlin von Kilometer zu Kilometer zu einer anderen Stadt. Goldelse, Ernst-Reuter-Platz, Theo… es wird immer grüner und ruhiger, wenn ich nach Kladow fahre. Dann biegst du an der Heerstraße ab und zuckelst diesem Bus hinterher – wie auf einem Dorf. Aber so ist es ja auch. Hier verlierst du diese Großstadthetze.“

Keine Auto, kein Hupen, kein Mensch. Diese Stille! Mensch, warum habe ich das all die Jahre in Berlin verpasst? Marko Illgen über Innenstädter, die nur den kleinen S-Bahnring im Blick haben

Was ihn überrascht hat in Spandau? „Wie still es an der Havel ist im Winter!“, sagt Illgen. „Da war kein Hupen, kein Auto, kein Boot, kein Mensch, da war ja nicht mal ein Vogel zu hören und auch keine Wellen – so was kannte ich gar nicht in Berlin. Ich dachte mir: Mensch, warum habe ich das all die Jahre in Berlin verpasst?“

Der Glienicker See © Familie Görke

Ein Ort in Spandau, den er mag? Glienicker oder Breitehorn darf er nicht nennen, das wäre zu einfach, also denkt Illgen nach: „Kennen Sie Jans Eisdiele?“, sagt er und meint die Spandauer Eisdiele am Földerichplatz. „Schoko und Vanille, das ist wirklich sehr gute Arbeit! Ich schätze sein Handwerk. Sein Eis würde ich gerne hier bei mir in Kladow anbieten, aber er kommt kaum hinterher mit seiner Produktion. Das ist aber wirklich das Einzige, was ich an der Eisdiele nicht so mag“, sagt Illgen und lacht.

Lesen Sie mehr aus Spandau - im neuen Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau.

