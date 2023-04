Ukraine-Anthologie Der Alltag im Krieg

Der Schriftsteller Artem Chapeye glaubt, dass der Überfall der Russen auf die Ukraine am 24. Februar 2022 schon sehr häufig treffend analysiert worden ist. Vielleicht seien „persönliche Geschichten jetzt eindringlicher“. Also erzählt er zunächst, wie er in den Herbstferien vor der russischen Invasion noch eine Auslandsreise mit seiner Frau und den beiden Söhnen gemacht hat, und wie er mit den Kindern in seiner Kiewer Wohnung immer mal wieder in einem Zelt schlief, „vor allem ein Vorwand, um aneinandergekuschelt einschlafen zu können.“ Auch am Abend vor dem Krieg haben sie in dem Zelt im Kinderzimmer geschlafen.

Danach, klar, wurde alles anders, Flucht in den Westen des Landes, unter chaotischen Umständen, inzwischen sind Chapeyes Frau und seine Kinder im Ausland. Chapeye aber, der 1981 in Kolomiya geboren wurde, hat sich beim Militärkommissariat gemeldet, um sein Land mit der Waffe zu verteidigen, obwohl er immer geglaubt hatte, ein Pazifist zu sein. In seinem Debütroman steht ein Gedicht seiner Lieblingsfigur, das mit der Zeile beginnt: „Wenn ein Krieg kommt, werde ich Deserteur“. Doch unter den neuen Umständen ist Chapeye zu der Einsicht gelangt, dass das alles keine Relevanz mehr habe, „wenn man seine Kinder unter Bombenlärm weckt.“

Zum Buch Katharina Raabe, Kateryna Mishchenko (Hg.): Aus dem Nebel des Krieges. Die Gegenwart der Ukraine. Edition Suhrkamp, Berlin 2023. 288 Seiten, 20 €. Cover der Ukraine-Anthologie © Suhrkamp Verlag

Sein Text in der gerade veröffentlichten, von der Essayistin, Verlegerin und Übersetzerin Kateryna Mishchenko und der Lektroin Katharina Raabe herausgegebenen Anthologie „Aus dem Nebel des Krieges“ trägt die Überschrift „Wenn der Pazifismus endet“, und natürlich belässt es Chapeye nicht bei dem Erzählen persönlicher Geschichten, auch von seiner soldatischen Tätigkeit, sondern er setzt sich mit dem Pazifismus auseinander, mit der Kriegsliteratur, mit der er aufgewachsen ist, mit der Tatsache, dass es in seinem Umfeld mehr Linke gab, die sich für den Kriegseinsatz gemeldet haben, als solche, die sich als „Patrioten“ bezeichnen, von wegen Putins Faschismusvorwurf, dass er die Ukraine „entnazifizieren“ wolle. „Interessanterweise empört Propaganda umso mehr, je absurder sie ist.“, schreibt Chapeye.

Es macht die Qualität dieser gesamten Anthologie aus, dass sie eine Mischung aus persönlicher Betroffenheit und Analyse der Situation ist, dass man jedem der knapp zwanzig Texte von ukrainischen Journalistinnen, Schriftstellern, Wissenschaftlerinnen und Künstlern die Unmittelbarkeit des Schreibens anmerkt, den Schock und das Trauma, dessen Folgen noch gar nicht abzusehen sind. Sie aber auch immer wieder den Versuch unternehmen, das Kriegsgeschehen und wie es dazu kommen konnte zu interpretieren, die vielen Facetten des Krieges nüchtern und für sich konstruktiv zu betrachten. Die Lage der Ukraine, sie erscheint hier wie unter einem Brennglas, da gibt es die Kriegsgräuel, die Leichen auf den Straßen, die Bombardierungen, eine Fotostrecke mit den Zerstörungen, und da gibt es Betrachtungen der russischen Propaganda, der Verbindungen von Putin, der EU und der Ukraine aus der Perspektive ihrer Erinnerungskulturen, oder von der Macht der Bilder.

Zum Beispiel die Soziologin Oksana Dutchak. Sie floh mit ihren Söhnen nach der russischen Invasion nach Leipzig, und so wie sie vor dem Krieg die Arbeitsbedingungen in kommunalen ukrainischen Kitas untersucht hat, setzt sie sich nun mit der Lage der vielen Millionen geflüchteten Frauen auseinander, ihren Erfahrungen mit der deutschen Bürokratie, den Problemen mit der hiesigen Betreuung von Kindern, der selbst hier oft ungenügenden Ausstattung der Schulen. Dutchak weist daraufhin, dass das Provisorium eben doch länger dauert als gedacht, so wie der Krieg sich noch Jahre hin ziehen könnte, dass die hiesige Integration das eine ist, Heimweh und die zerstörte Infrastruktur in der Ukraine das andere.

Nicht soziologisch, sondern ihrer Profession gemäß eher philosophisch setzt sich die Kultur- und Wissenschaftstheoretikerin und Chefredakteurin des Charkiwer“ „Gender Studies Journal“ Irina Zherebkina mit den „Antinomien des Krieges“ auseinander; sie liest mit ihren Studenten und Studentinnen Texte von Habermas und Zizek, diskutiert mit ihnen, wie bedingungslos der Widerstand gegen die Russen zu sein hat, ob das Postulat von Clausewitz, dass nur der den Krieg gewinnt, der entschlossener und effektiver Gewalt anwendet das Nonplusultra ist, oder ob man es nicht doch besser mit Judith Butler und ihrer „antimilitaristischen feministischen Mobilisierung“ halten soll, mit ihrer feministischen Gewaltkritik. „Bietet der Feminismus eine Alternative“ fragt Zherebkina zusammen mit ihren Studierenden, etwas ratlos, eher ungläubig, um die nächste Frage anzuschließen, ob es eine Antwort darauf überhaupt geben kann, „während russische Raketen und Bomben mein Land und meine Stadt zerstören?“

Dass man sich dem russischen Einfluss ganz anders entziehen kann und muss, das wiederum erörtert die Literaturwissenschaftlerin Tamara Hundorova in ihrem Text über die „Provinzialisierung des Russischen“, über das kolonialistische Gebaren Russlands auf der einen Seite, die notwendige Dekolonisierung auf der anderen, die immer auch eine sprachliche Dekolonisierung ist. Hundorova nennt die in Donezk im Donbas geborene Lyrikerin Ija Kiva als Beispiel, deren Muttersprache Russisch ist und die sich von dieser losgesagt, gewissermaßen Matrizid begangen hat. Oder der ebenfalls 1969 in Donezk geborenen Schriftsteller Volodymyr Rafeyenko, der ausschließlich auf Russisch schrieb, ein anerkannt erfolgreicher Autor auch in Russland war und, wie er selbst einmal sagte, vor 2014 überhaupt kein Ukrainisch konnte: „Ich sah diesen Krieg als meinen eigenen an und beschloss Ukrainisch zu lernen und einen Roman in dieser Sprache zu schreiben.“, zitiert ihn Hundorova und widmet sich dann der Problematik dieser sprachlichen Dekolonisierung, den intermediären Zuständen von Zweisprachigkeit, Aneignung, Hybridität.

Ich sah diesen Krieg als meinen eigenen an und beschloss Ukrainisch zu lernen und einen Roman in dieser Sprache zu schreiben. Der ukrainische Schriftsteller Volodymyr Rafeyenko

Rafeyenko ist selbst ebenfalls in dem Band vertreten, mit einem eher erschütternden Beitrag. Ihm geht es nicht um eine Diskussion seines Sprachwechsels, den erwähnt er nur im Zusammenhang mit seiner Flucht aus Donezk, und zwar im Sommer 2014, als Russland begann den Donbas militärisch und auch sonst zu infiltrieren. Rafeyenko erzählt, wie es sich 2014 anfühlte und wie er dann im März 2022 in dem Haus in der Nähe von Kiew mehr und mehr von den Russen umzingelt wurde und unter schwierigsten Umständen gerade noch so ins rettende Kiew gelanget; und er spricht davon, keine Bücher mehr zu kaufen, weil er nun schon zweimal Bibliotheken zurücklassen musste, und er grundsätzlich sein Leben nicht mehr plane: „Überall fühle ich mich fremd und überflüssig.“

Nicht nur für Rafeyenko begann die Entwurzelung 2014: Viele der Texte erwähnen den Maidan, die Einnahme der Krim durch die Russen, den Krieg in der Ostukraine seitdem, zum Beispiel die Journalistin Angelina Kariakina, die 2019 erstmals in Mariupol war, der Stadt, die inzwischen fast vom Erdboden verschwunden ist und sich schon 2014 und 2015 gegen die Russen gewehrt hatte. Oder Stanislaw Assejew, der 2015 aus dem besetzten Donbass als Journalist berichtete und im Anschluss daran zwei Jahre in russischer Lagerhaft war und gefoltert wurde. Im Krieg mit Russland befanden sich seit 2014 schon viele Ukrainer und Ukrainerinnen, nur wollte davon halt niemand in Europa etwas wissen. Um es mit Karl Schlögel zu sagen: die Ukraine war für die meisten Deutschen „Fly-over-Land“, alles, was sich dort abspielte, sei mit den Worten von Jürgen Habermas nur eine verspätete „nachholende Revolution“ gewesen.

Von „überholten Gewissheiten“ spricht Schlögel nun, vom Krieg als „großen Lehrmeister“, und mit diesem Band lässt sich die Ukraine besser verstehen. Er erzählt nicht nur die Geschichten dieses Krieges, sondern auch seine Vorgeschichten und warum sich die Ukraine so unbedingt und kompromisslos gegen die Invasion Russlands wehrt. (Und dass dieser Krieg, wenn er denn einmal ein Ende gefunden haben sollte, gleich mehrere Generationen in der Ukraine traumatisiert, beschäftigt und seine Folgen für die Psyche gar nicht abzusehen sind, auch das ahnt man nach der Lektüre von „Aus dem Nebel des Krieges“.