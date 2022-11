Bodenständige Werte Warum die Old Economy im Depot auflebt

Wer seit fünf Jahren Deere im Depot hat, hat mit der Aktie mehr verdient als mit Microsoft oder Alphabet. Auch wer 2017 Caterpillar gekauft hatte, steht aktuell besser da als mit Amazon. Die Old Economy boomt, während Wachstumswerte trotz einiger Erholungssignale weiter deutlich Schwäche zeigen.

Mit Deere, einem der weltgrößten Hersteller hochmoderner Mähdrescher, Radlader und Forstmaschinen, waren in fünf Jahren rund 240 Prozent Plus einzufahren - ein Gewinn, den weder Microsoft noch Alphabet schafften. Vor allem die kurzfristige Entwicklung ist dafür verantwortlich: Deere verbesserte seinen Kurs auf Jahressicht um mehr als Drittel, während die Google-Mutter Alphabet um mehr als ein Viertel abmagerte.

Der im Dow Jones notierte Weltmarktführer für Bau- und Bergbaumaschinen, Caterpillar, mehrte das Geld seiner Anteilseigner binnen zwölf Monaten um ein gutes Fünftel, während sich Amazon im gleichen Zeitraum nahezu halbierte. Doch bleiben diese Trends? Oder sind Wachstumswerte, die inzwischen 20, 50 oder gar 70 Prozent billiger zu haben sind als vor etwa einem Jahr, langsam wieder eine Kaufempfehlung?

Gefragt waren zuletzt nicht nur Caterpillar und Deere, sondern auch die Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen Airbus und Boeing, der weltgrößte Chemiekonzern BASF, der Kunststoffriese Covestro, ferner Siemens oder Air Liquide, der französische Weltmarktführer für Industriegase.

In die Depots wanderten auch andere alte Platzhirsche, etwa die Allianz, die Munich Re, Nummer eins unter den Rückversicherern, dazu Energiewerte wie Totalenergies, der weltweit aktive italienische Stromanbieter Enel, der ebenfalls italienische Öl- und Gasproduzent Eni, die beide US-Ölriesen Chevron und Exxon, der amerikanische Drogerie-Konzern Walgreen Boots Alliance, der Gillette-, Pampers- und Ariel-Riese Procter & Gamble oder auch die Supermarktkette Walmart. Kurzum: Gefragt waren Substanzaktien aus den Bereichen Basiskonsum, Energie, Pharma und Finanzen - sogenannte Values.

Konsum, Energie, Finanzen - echte Values

Sie verbindet eine starke Marktposition bei beschaulichem Wachstum, oft guten Dividenden, einem eher niedrigen Kursgewinn-Verhältnis bei aber stabilen Erträgen, dazu einer vergleichsweise geringen Verschuldung. Auf den Kauflisten standen daneben aber auch auch konjunktursensitive Giganten der Old Economy wie die BASF, die binnen sechs Wochen, zwischen Ende September und Mitte November, um 32 Prozent explodierte, seither allerdings wieder etwas Pause macht. Die großen Wachstumswerte hingegen sind massiv eingebrochen. Halbierte Kurse sind hier die Regel, nicht die Ausnahme.

Geht es nach den meisten großen Banken und Fondshäusern, wird sich der Trend zu den großen Substanzpapieren, die viele Jahre lang als Aktien-Langeweiler galten und angesichts der satten Gewinne vieler Growth- und Tech-Aktien weithin nur ungern gekauft wurden, bis weit ins Jahr 2023 hinein oder sogar länger fortsetzen.

Attraktiv sind besonders europäische Banken, denn sie notieren mit einem 30- bis 40-prozentigen Abschlag auf den Buchwert. Jarrid Klug, Manager des Global Value-Fonds aus dem Hause DWS.

Die Musik werde weiter bei den Values spielen, glaubt etwa Jarrid Klug, Manager des Global Value-Fonds aus dem Hause DWS. Wegen der weiter hohen Bewertungsabschläge und der robusten Gewinne im dritten Quartal bevorzugt Klug aktuell vor allem europäische Substanzaktien. Auch unter den Branchen hat Klug Favoriten: „Attraktiv sind besonders europäische Banken, denn sie notieren mit einem 30- bis 40-prozentigen Abschlag auf den Buchwert“.

Vorteil Pharma: Produkte werden immer gekauft

Ein Kauf sind für den Fondsmanager weiter auch Papiere aus dem Bereich Pharma und Gesundheit, die eben nicht zyklisch ausgerichtet seien, weil ihre Produkte auch in Zeiten schwächerer Konjunktur gekauft würden. Zudem seien sie immer noch moderat bewertet. Pharmawerte gehören zu den klassischen Value-Aktien. Die größten Gesundheits-Konzerne nach Umsatz sind derzeit Roche, Novartis, Merck, Pfizer, Abbvie, Sanofi, Johnson & Johnson und Glaxo Smithkline.

Dass sich Pharma-Aktien in schwierigen Zeiten oft gut behaupten können, belegt auch der MSCI World Pharma & Biotech-Index, der im Jahresvergleich leicht im Plus notiert, während der Welt-Index MSCI World erhebliche Verluste angehäuft hat. Die zuletzt so beliebten Substanzwerte aus dem Bereich Energie reiht DWS-Fondsmanager Klug nicht unter seinen Favoriten ein, vor allem wegen der ökonomischen Unsicherheiten. Einen Blick werfen könnten Anleger aber beispielsweise auch auf Hersteller von Industriegasen. Beispiele wären hier etwa Linde oder Air Liquide.

Auch die Anlagestrategen von JP Morgan glauben, dass 2023 mit Values mehr zu verdienen sein könnte als mit Wachstumspapieren. Allerdings habe die Gleichung zwei Unbekannte. Denn wenn die Inflation sich deutlich beruhige, damit der Zinserhöhungs-Zyklus der US-Notenbank einschlafe und die Anleiherenditen ihren Höhepunkt überschritten hätten, könnten Wachstumspapiere rasch wieder ins Spiel kommen.

Anders als viele Analysten glauben die Marktexperten von JP Morgan zudem, dass auch eine Eintrübung der Konjunktur mit deutlich sinkenden Gewinnen bereits in den Kursen eingepreist sein sollte. Die Börse handle Zukunft, nicht Gegenwart. Insgesamt hält JP Morgan für 2023 aber weiter dividendenstarke Values aus den Bereichen Finanzen und Pharma für kaufenswert, dazu Industrie-Aktien, aber auch einige Techs.

Selbst in einem Worst-Case-Szenario einer deutlichen Rezession würden sich Unternehmen, die über Finanzkraft und Preissetzungsmacht verfügten, gut behaupten können. Auch wenn der Markt die erwartete Zukunft, also vermutlich milde Rezessionen in den meisten Industrieländern, vorwegnähme, blieben Substanzpapiere attraktiv, glaubt Klug: „Substanzwerte schlagen sich aus einer Rezession heraus besonders gut, das belegt die historische Entwicklung klar.“

Nordea sieht Substanzpapier sogar bis 2024 vorn

Auch die Anlageexperten von Nordea prognostizieren, dass Substanzpapiere womöglich bis 2024 die Oberhand behalten könnten: Cristian Balteo, Multi-Asset-Spezialist bei dem nordeuropäischen Finanzkonzern, rät Anlegern deshalb, im Depot den Schwerpunkt weiter auf all jene Werte zu setzen, die sich auch 2022 bereits als solide beweisen hätten. Topqualität, Unternehmen mit starken Marken, solider Bilanz und vernünftiger Bewertung sollten Kerninvestitionen bleiben. Als Beispiele nennt Balteo Aktien wie Nestle, Coca Cola oder Procter & Gamble. Dabei gelte aber: „Nicht alles, was billig ist, ist auch gut“. Values, deren Kurse gegen den Trend konsequent im Keller steckten, sollten Anleger meiden.

Allerdings: Warren Buffet, Milliardär und ausgewiesener Value-Fan, hat in einer Zeit, in der Wachstumswerte eher als Teufelszeug gelten, gerade in der Tech-Branche zugeschlagen: Getreu seiner Maxime, man möge nicht nur geizig sein, wenn andere gierig seien, sondern auch gierig, wenn andere geizig seien, holte Buffet für satte 4,1 Mrd. Dollar Anteile an einem der wichtigsten Halbleiter-Unternehmen der Erde ins Boot.

Taiwan Semiconductor ist Auftragsfertiger von etwa drei Viertel aller weltweit produzierten hochwertigen Chips. Zu den Kunden gehören etwa Apple, Nvidia und Hunderte weitere Unternehmen aus aller Welt. Die Aktie hatte zwischen Januar und Oktober dieses Jahres in der Spitze 52 Prozent verloren, seit dem Tief aber wieder etwa ein Drittel gewonnen.

Das Unternehmen verfügt dabei auch über Stärken, die gerne bei Values geortet werden: eine hohe Preissetzungsmacht, fette operative Margen, volle Auftrags-Pipelines. Auch insgesamt konnten Chip-Papiere wieder deutlich zulegen. Ihre Kurse gelten als Frühindikatoren, weil Chips inzwischen querbeet und immer intensiver in allen Branchen als Grundkomponenten benötigt werden.

Warren Buffets Strategie: Gierig, wo andere geizig sind

Ob die Kursgewinne mehr sind als eine zwischenzeitliche Gegenbewegung, weiß jedoch niemand. Fondsmanager Klug etwa hält weiter wenig von Investments in Halbleitern. „Wachstumswerte sind insgesamt weiter zu teuer, die Prämien wurden angesichts steigender Zinsen und hoher Rohmaterialkosten nicht ausreichend abgebaut. Interessant sind bestenfalls Life Science-Werte“ .

Auch einige bankenunabhängige Fachleute sind überzeugt, dass der Tech-Crash dieses Jahres wieder Chancen geschaffen habe. Dass bei den meisten großen Wachstums- beziehungsweise Techwerten die Kurse erheblich massiver gefallen seien als Umsätze oder Gewinne, habe Kaufchancen geschaffen, sagt etwa Jim Cramer, ehemals Hedgefonds-Manager und nun Herausgeber des TV-Geldmagazins „Mad Money“. Sobald die US-Notenbank auf einen sanfteren Kurs einschwenke, „will man in Big Tech, Top-Software Aktien oder Chip-Aktien investiert sein.“

Andere weisen auch darauf hin, dass die großen Tech-Unternehmen über sehr hohe Bargeld-Bestände bei geringen Schulden verfügten. Mit Cash-Reserven von 116 Mrd. Dollar bei einer Verschuldung von unter 13 Mrd. Dollar sei beispielsweise Alphabet nach einem Rückfall von knapp 40 Prozent ein „screaming buy“, schreie also geradezu nach einem Kauf, so beispielsweise Josh Brown von Ritholtz Wealth Management.

Geeignete Value-Papier gibt es auch bei ETF und Fonds

Wer sich selbst keine Auswahl geeigneter Aktien zutraut oder das Risiko insgesamt reduzieren will, findet auch bei ETF und aktiven Fonds geeignete Value-Papiere. Praktisch alle ETF-Häuser bieten große Index-Fonds auch in einer Value-Variante an. Neben dem großen Weltindex MSCI World gibt es auch den MSCI World Value oder den MSCI World Enhanced Value.

Ersterer setzt aktuell (Stichtag Ende Oktober) beispielsweise auf die im Dow Jones notierte United Health Group, die Ölkonzerne Exxon und Chevron, den Gesundheits- und Drogeriekonzern Johnson & Johnson, Warren Buffets Anlage-Mix-Aktie Berkshire Hathaway und über 900 weitere Value-Papiere. In den vergangenen 14 Jahren hat der Value-Index seinen regulären Bruder MSCI World nur vier Mal schlagen können, meist auch nur minimal. Im sehr langfristigen Vergleich jedoch sieht die Lage anders aus: Vergleicht man beide Indizes seit Ende 1974 , so liegt der Value-Bruder vorne. Mit einem jährlichen Plus von 11,18 Prozent übertrumpft er den MSCI World mit 10,56 Prozent pro Jahr.

Die meisten ETF jedoch spiegeln den MSCI World Enhanced Value, der die ausgewählten Papiere nicht nach Börsenwert gewichtet, sondern vor allem anhand von Variablen wie dem Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert, Kurs und künftigen Gewinnerwartungen sowie Unternehmenswert und operativem Cashflow.

Hier gehören dann Intel, Shell, Pfizer, Cisco, British American Tobacco, Toyota und über 390 weitere Aktien zum Portfolio. So hat der ishares Edge MSCI World Value heuer fast zehn Prozent eingebüßt, der reguläre ishares MSCI World jedoch 16 Prozent. Auf längere Sicht jedoch blieb der Index in der Performance zurück: In der Bilanz der vergangenen zehn Jahre (per Ende Oktober) schaffte die Enhanced-Variante nur 6,29 Prozent pro Jahr, die reine Value-Variante jedoch 7,9 und der MSCI World mit seinem immer noch hohen Tech-Anteil unter den größten Positionen 9,5 Prozent.

Auch für europäische Aktien, die insgesamt deutlich substanz-lastiger sind, gibt es Value-Indizes. Auch hier war in diesem Jahr besser dran, wer stärker auf Substanzwerte gesetzt hatte. Die zeigt beispielsweise der Vergleich des Amundi MSCI Europe ETF und des Amundi MSCI Europe Value Factor ETF, der in ganz Europa inklusive der Schweiz und Großbritannien investiert. Letzterer setzt aktuell vor allem auf die Energiekonzerne Shell und Totalenergies, die Pharmaunternehmen Novartis, Sanofi und Astra Zeneca, die deutschen Konzerne Siemens und Allianz oder den niederländischen Konsumriesen Unilever - und liegt damit seit Jahresbeginn sogar leicht im Plus.

Auch der reguläre Amundi MSCI Europe hat wie europäische Indizes generell auf den vorderen Plätzen nicht wenige Substanzwerte im Portfolio, etwa Nestle, Roche oder Totalenergies. Doch auch hier hat die Marktschwäche ihren Tribut gefordert, denn ETF auf den MSCI Europe notieren seit Januar bei einem deutlich einstelligen Prozentminus. Auf zehn Jahre betrachtet haben beide Europa-Indizes nur etwa halb so viel abgeworfen wie die weltweit anlegenden Geschwister.

Weil niemand verlässlich sagen kann, welcher Investmentstil und welche Region sich mit einer besseren Wertentwicklung an die Spitze setzen wird, raten viele Fondsmanager Kleinanlegern mit langfristigem Horizont einfach mit einer Mischung ihrer Investments. Sinnvoll sein könnte es, sein Depot einfach mit Qualitätsaktien zu füllen, also Aktien, die Stabilität belegt haben, gute Gewinne machen, Dividenden ausschütten und eine attraktive Marktposition haben - unabhängig davon, ob es sich um Value- oder Wachstumswerte handelt.

